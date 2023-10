Quảng Ninh: Bàng hoàng phát hiện nam điều dưỡng tự thiêu trước cửa nhà người yêu chưa rõ nguyên nhân 

Người dân đã dùng khăn tẩm nước để ứng cứu anh H., rồi báo cho lực lượng chức năng.

Theo thông tin từ Báo Người Lao Động, tối 15-10, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết Công an TP Hạ Long đang khẩn trương xác minh, làm rõ nguyên nhân khiến anh M.Q.H. (SN 1999, trú tại phường Cao Xanh, TP Hạ Long), là nhân viên điều dưỡng Bệnh viện Bãi Cháy, đã đổ xăng, châm lửa tự thiêu trước cửa nhà người yêu.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 13 giờ 12 phút ngày 15-10, anh M.Q.H. đi đến trước cửa nhà người yêu là chị Đ.T.N. (SN 1999, trú tại phường Cao Xanh), tự đổ xăng lên người mình và châm lửa đốt.

Nam điều dưỡng tự thiêu. Ảnh: Internet

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an TP Hạ Long đã phân công lực lượng trực tiếp đến hiện trường phối hợp đưa nạn nhân đi cấp cứu và tổ chức các hoạt động điều tra, xác minh làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Cũng theo Báo VietNamNet mới đây, Công an huyện Tân Phú (Đồng Nai) cũng đang điều tra, xác minh vụ việc một người đàn ông tự thiêu nghi do mâu thuẫn tình cảm.

Thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, người dân ở xã Phú Lộc, huyện Tân Phú trình báo lực lượng chức năng về việc một người tự thiêu tại một quầy thuốc tây trên địa bàn.

Nạn nhân tử vong được xác định là ông H.V.C. (50 tuổi, ngụ TP Biên Hòa). Ảnh: VietNamNet

Nhận được tin báo, công an nhanh chóng đến hiện trường tổ chức dập lửa, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Bước đầu, công an xác định khoảng một năm trở lại đây, ông C. và bà Đ.T.M.N. (54 tuổi, ngụ xã Phú Lộc) có quan hệ tình cảm với nhau. Gần đây, bà N. có ý định chấm dứt tình cảm với ông C. nhưng người này không đồng ý.

Đến sáng nay, bà N. đi thể dục về thì ông C. đi theo nói chuyện. Sau đó, ông C. kéo bà N. vào nhà rồi đổ xăng thủ sẵn lên 2 người rồi châm lửa đốt. May mắn bà N. vùng chạy ra ngoài nên thoát nạn.

