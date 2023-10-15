Quảng Ninh: Bàng hoàng phát hiện nam điều dưỡng tự thiêu trước cửa nhà người yêu chưa rõ nguyên nhân 

Xã hội 15/10/2023 23:29

Người dân đã dùng khăn tẩm nước để ứng cứu anh H., rồi báo cho lực lượng chức năng.

Theo thông tin từ Báo Người Lao Động, tối 15-10, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết Công an TP Hạ Long đang khẩn trương xác minh, làm rõ nguyên nhân khiến anh M.Q.H. (SN 1999, trú tại phường Cao Xanh, TP Hạ Long), là nhân viên điều dưỡng Bệnh viện Bãi Cháy, đã đổ xăng, châm lửa tự thiêu trước cửa nhà người yêu.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 13 giờ 12 phút ngày 15-10, anh M.Q.H. đi đến trước cửa nhà người yêu là chị Đ.T.N. (SN 1999, trú tại phường Cao Xanh), tự đổ xăng lên người mình và châm lửa đốt.

Quảng Ninh: Bàng hoàng phát hiện nam điều dưỡng tự thiêu trước cửa nhà người yêu chưa rõ nguyên nhân  - Ảnh 1
Nam điều dưỡng tự thiêu. Ảnh: Internet

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an TP Hạ Long đã phân công lực lượng trực tiếp đến hiện trường phối hợp đưa nạn nhân đi cấp cứu và tổ chức các hoạt động điều tra, xác minh làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Cũng theo Báo VietNamNet mới đây, Công an huyện Tân Phú (Đồng Nai) cũng đang điều tra, xác minh vụ việc một người đàn ông tự thiêu nghi do mâu thuẫn tình cảm.

 

Thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, người dân ở xã Phú Lộc, huyện Tân Phú trình báo lực lượng chức năng về việc một người tự thiêu tại một quầy thuốc tây trên địa bàn.

Quảng Ninh: Bàng hoàng phát hiện nam điều dưỡng tự thiêu trước cửa nhà người yêu chưa rõ nguyên nhân  - Ảnh 2

Nạn nhân tử vong được xác định là ông H.V.C. (50 tuổi, ngụ TP Biên Hòa). Ảnh: VietNamNet

Nhận được tin báo, công an nhanh chóng đến hiện trường tổ chức dập lửa, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Bước đầu, công an xác định khoảng một năm trở lại đây, ông C. và bà Đ.T.M.N. (54 tuổi, ngụ xã Phú Lộc) có quan hệ tình cảm với nhau. Gần đây, bà N. có ý định chấm dứt tình cảm với ông C. nhưng người này không đồng ý.

Đến sáng nay, bà N. đi thể dục về thì ông C. đi theo nói chuyện. Sau đó, ông C. kéo bà N. vào nhà rồi đổ xăng thủ sẵn lên 2 người rồi châm lửa đốt. May mắn bà N. vùng chạy ra ngoài nên thoát nạn.

 

Vụ cháy karaoke An Phú: Cơ quan CSĐT đưa vào diện chỉ đạo, theo dõi

Vụ cháy karaoke An Phú: Cơ quan CSĐT đưa vào diện chỉ đạo, theo dõi

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương tiếp tục mở rộng điều tra vụ án liên quan đến vụ cháy karaoke An Phú.

Xem thêm
Từ khóa:   tự thiêu Quảng Ninh Biên Hòa

TIN MỚI NHẤT

ƠN TRÊN BÁO HỶ, 3 con giáp vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong tuần từ 12 đến 18/10/2026

ƠN TRÊN BÁO HỶ, 3 con giáp vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong tuần từ 12 đến 18/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 38 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước
Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Sao quốc tế 3 giờ 8 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 23 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 38 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Đúng hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 48 phút trước
Loạt hạt nấu chín thơm dẻo và nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ

Loạt hạt nấu chín thơm dẻo và nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ

Dinh dưỡng 4 giờ 38 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Sau hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 53 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1