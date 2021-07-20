Quảng Bình: Ghi nhận 3 ca dương tính trong cộng đồng đầu tiên trên địa bàn

Sau khi hoàn thành cách ly tập trung và có xét nghiệm âm tính 3 lần, 3 trường hợp ở tỉnh Quảng Bình trở về địa phương tự cách ly 7 ngày, kết quả ghi nhận dương tính với COVID-19.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, vào 21h ngày 20/7, ngành Y tế tỉnh Quảng Bình thông báo, 3 trường hợp ở xã Dân Hoá (Minh Hoá - Quảng Bình) có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Đây là những trường hợp đầu tiên dương tính với COVID-19 trong cộng đồng tại Quảng Bình.

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Được biết, 3 trường hợp này là người ở xã Dân Hoá, huyện Minh Hoá nhập cảnh từ Liên Bang Nga về Việt Nam và được cách ly tập trung 21 ngày tại Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hoà.

Trong thời gian cách ly tập trung, họ được xét nghiệm RT-PCR 3 lần và kết quả đều âm tính với SARS-CoV-2. Đến ngày 14/7, những người này về địa phương và khai báo y tế theo quy định đồng thời tự theo dõi sức khỏe tại nhà 7 ngày.

Đến 17h ngày 19/7, Trung tâm Y tế Minh Hoá lấy mẫu xét nghiệm ngày thứ 7 theo dõi sức khỏe tại nhà của 3 trường hợp kể trên. Kết quả xét nghiệm của cả 3 đều dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện tại ngành y tế Quảng Bình đang triển khai các biện pháp phòng dịch khẩn cấp tại khu vực xã Dân Hoá huyện Minh Hoá.

Kon Tum: Phát hiện 2 ca dương tính với COVID-19 đầu tiên, trở về từ tỉnh Gia Lai Sáng ngày 20/7, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Kon Tum vừa có thông báo về 2 trường hợp dương tính với COVID-19. Cả hai người này đều trở về từ tỉnh Gia Lai.

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