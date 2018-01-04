Quặn lòng ước mơ cuối cùng còn dang dở của nữ du học sinh Việt tử vong trên đất khách quê người

Xã hội 04/01/2018 15:28

Sau khi được phát hiện ngất xỉu trong nhà vệ sinh, Diện nhanh chóng được đưa vào bệnh viện nhưng đã tử vong sau đó vài ngày. Trước đó, cô đã hứa với gia đình sẽ đưa họ sang Nhật để du lịch nhưng ước mơ mãi không thể thực hiện được.

Hôm nay (4/1), ông Bùi Trọng Long, Chủ tịch UBND xã Mã Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) cho biết chính quyền địa phương và gia đình đã nhận được thông tin Bùi Thị Diện (sinh năm 1992), du học sinh tại Nhật đã tử vong. Tuy nhiên, thi thể vẫn chưa được đưa về quê an táng.

Quặn lòng ước mơ cuối cùng còn dang dở của nữ du học sinh Việt tử vong trên đất khách quê người - Ảnh 1
Bùi Thị Diện, nữ du học sinh tại Nhật Bản tử vong cách đây hai ngày sau khi ngất xỉu trong nhà vệ sinh - Ảnh: Zing

Được biết vào ngày 27/12/2017, Diện bất ngờ ngất xỉu trong nhà vệ sinh. Mọi người lập tức đưa cô đi cấp cứu. Thế nhưng cô đã tử vong 2 ngày sau đó.

Theo chia sẻ của của ông Bùi Huy Sơn (sinh năm 1969, cha nạn nhân), trước đây Diện theo học tại một trường cao đẳng ở Hà Nội, đến 2015 thì tốt nghiệp. Sau đó gia đình đã vay mượn tiền để cô sang Nhật Bản du học.

Cách đây khoảng nửa tháng, cô có gọi điện thoại báo với gia đình không thể về nhà ăn Tết vì lo ôn thi tốt nghiệp.

Ông Sơn nghẹn ngào: “Cháu nói sau khi thi xong sẽ về thăm nhà và đưa bố mẹ sang Nhật chơi”.

Theo thông tin từ chính quyền địa phương, hoàn cảnh gia đình của Diện rất bình thường. Tháng 1/2015, gia đình đã phải vay mượn tiền để Diện có thể du học theo diện vừa học vừa làm. Đến nay, số nợ đó vẫn chưa trả hết mà Diện đã tử vong ở đất khách quê người, gia đình càng thêm khó khăn hơn.

Quặn lòng ước mơ cuối cùng còn dang dở của nữ du học sinh Việt tử vong trên đất khách quê người - Ảnh 2
Vì gia cảnh khó khăn nên đến nay thi thể của Diện vẫn chưa được đưa về quê an táng - Ảnh: Pháp luật TPHCM 

Cơ quan chức năng cũng chỉ biết động viên, chia sẻ với gia đình nạn nhân đồng thời cố gắng tạo điều kiện thuận lợi nhất để thi thể nữ sinh có thể được đưa về quê an táng sớm nhất.

Bên cạnh đó, Hội đồng hương Nghệ Tĩnh tại Nhật Bản cũng kêu gọi người Việt ở đây chung tay giúp đỡ gia đình.

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Sự việc xảy ra tại thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh và được chia sẻ rộng trên Facebook ngày hôm nay.

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Từ khóa:   du học sinh Việt tại Nhật du học sinh tử vong

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