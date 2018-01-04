Dù không phải đề tài mới nhưng chia sẻ dưới đây của một bà mẹ trẻ đã khiến dân mạng tranh cãi dữ dội.

Từ xưa đến nay, mối quan hệ giữa mẹ kế, con chồng luôn là một mối quan hệ phức tạp. Nhất là những người phụ nữ mang danh mẹ kế, không dám đánh con chồng vì sợ mang danh độc ác. Nhưng nếu không dạy dỗ thì lại sợ chúng trở nên bất trị.

Mọi việc sẽ không có gì nếu như đứa trẻ không khiến người mẹ kế bức xúc vì được cưng chiều quá mức. “Các mẹ từng thấy cháu nào từ lớp 4-5 rồi vẫn được ông bà xúc cho từng thìa cơm và hay đái dầm không? Các mẹ từng thấy đứa trẻ nào đến lớp 7 không làm nổi việc gì ngoài chơi game và rửa chiếc cốc không? Bây giờ nó còn biết cả ăn cắp và nói dối rồi. Em mà nói thì bảo mẹ ghẻ con chồng. Nó cũng không gọi em là mẹ, chỉ xưng cô cháu thôi. Nhưng em thấy thế cũng đỡ, chứ làm mẹ mà không có quyền dạy con lại mang tiếng hơn”.

“Các chị cho em trải lòng chút. Em có thằng con riêng của chồng (mà chồng em thì trước khi lấy em có vui chơi ra sản phẩm nhưng không cưới). Em vẫn chấp nhận và lấy anh, cả hai cũng đã có một đứa con chung. Nhưng bây giờ thằng con riêng ấy nó lớn, không ai dạy được. Mà cái quan điểm của em là con ai người ấy dạy. Cho nên mọi chuyện liên quan tới cháu em đều đứng ngoài”.

Không chỉ gặp rắc rối với con riêng của chồng, bà mẹ trẻ này còn bất hòa với mẹ chồng của mình. Điều khiến cô khó chịu là mẹ chồng chiều cháu nội quá mức. Khi chồng chị dạy con thì bà bênh vực cháu, không cho mắng mỏ.

Theo chia sẻ của chị, hiện tại gia đình đã dọn ra ở riêng vì “mẹ chồng em cay nghiệt quá nên gia đình em dọn ra ở riêng rồi. Thằng con riêng ở với ông bà”. Thế nhưng dù sống riêng, đôi bên vẫn không tránh khỏi va chạm. Điển hình như việc vợ chồng chị phát hiện con riêng của chồng ăn cắp iPad của bố để chơi game.

Mẹ kế, con chồng là mối quan hệ vô cùng rắc rối, phức tạp - Ảnh minh họa: Internet

Vì những thói hư của đứa trẻ mà người mẹ kế này luôn lo sợ một ngày nào đó sẽ phải sống chung với nó. “Em đang tự hỏi có khi nào, ông bà chết nó ở với mình. Quả là ác mộng. Mà thằng bé đó suốt ngày ganh với con em. Nó toàn dạy con em theo kiểu phá hoại, suy nghĩ không tích cực và không hướng tới cái thiện.

Em có nên khuyên chồng cho nó sang ở với mình để mình uốn nắn lại? Mà chỉ sợ em không đủ kiên nhẫn ấy. Kiểu như hỗn láo, chống đối là em đã vả cho phát rồi ấy, con chồng chứ con em thì em còn nghiêm hơn. Mà như thế em sợ chồng và em lại xích mích. Chứ mà để nó với bà nó thì nó chỉ có hư thêm thôi. Giờ ăn cắp trong nhà, sau này ăn cắp ngoài xã hội chả biết tính sao mà lỡ nó lại ảnh hưởng đến con gái em thì buồn”.

Sau khi tâm sự của người mẹ kế này được một trang fanpge lớn chia sẻ, cộng đồng mạng đã tranh cãi dữ dội. Một số người lên tiếng chỉ trích người mẹ kế sống ích kỷ, chỉ biết soi mói lỗi lầm của người khác. Họ khuyên cô nên mở lòng hơn để gia đình được hạnh phúc.

“Tôi thấy chuyện chẳng có gì to tát, chẳng qua chị quá ích kỷ, suốt ngày soi mói lỗi lầm của đứa trẻ để bắt lỗi. Thử hỏi nếu đổi ngược là con gái chị, chị có thương, có chiều chuộng hay không. Một lời khuyên chân thành dành cho chị đó là nếu muốn gia đình hạnh phúc, hãy mở lòng đón nhận đứa trẻ”, D.M ý kiến.

Một bộ phận cư dân mạng khác lại tỏ ra thông cảm và chia sẻ với người mẹ trong câu chuyện. Với họ, mỗi người có hoàn cảnh khác nhau, phải là người trong cuộc mới biết thực hư như thế nào.

Bài viết nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ cư dân mạng - Ảnh: Helino

“Chị hãy thử nói chuyện với chồng và mẹ chồng một lần để giải quyết triệt để. Điều cần làm bây giờ là chị hãy khuyên chồng đưa đứa trẻ về chăm sóc để dạy dỗ từ từ. Tôi nghĩ chị chắc hẳn là một người lương thiện mới có thể mở lòng và chấp nhận lấy người chồng đã có con. Vì vậy, hãy mở lòng một lần nữa. Mong gia đình chị hạnh phúc”.