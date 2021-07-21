Qua xã khác mua bắp luộc, nam thanh niên bị lập biên bản xử phạt vì ra đường với lý do không chính đáng

Trong biên bản của tổ kiểm tra phòng chống dịch ghi rõ nội dung lý do nam thanh niên ra đường không chính đáng.

Theo thông tin của báo Người Lao động, ngày 20/7, bà Nguyễn Thị Nhuận - Chủ tịch UBND xã An Vĩnh Ngãi, TP. Tân An cho biết, tổ kiểm soát dịch của xã vừa lập biên bản xử phạt một nam thanh niên vi phạm Chỉ thị 16 của quy định phòng, chống dịch khi ra ngoài không có lý do chính đáng. Lý do mà nam thanh niên này bị đoàn kiểm tra ghi trong biên bản vi phạm là đi "mua bắp".

Biên bản kiểm tra của Đội Kiểm tra liên ngành xã An Vĩnh Ngãi lập đối với ông T.- Ảnh: Người Lao động

Được biết, trước đó, sáng ngày 20/7, ông Nguyễn Văn T. (35 tuổi; ngụ phường 2, TP. Tân An) đã điều khiển xe máy đi trên đoạn đường thuộc xã An Vĩnh Ngãi thì gặp đoàn kiểm tra phòng, chống dịch, sau đó, đoàn kiểm tra yêu cầu ông T. dừng xe để xem xét. Qua kiểm tra, đoàn nhận thấy ông T. ngụ ở phường 2 nhưng sang xã An Vĩnh Ngãi để "mua bắp" là không đúng theo quy định. Vì vậy, đoàn đã lập biên bản xác định ông Thuận đã vi phạm quy định phòng, chống dịch với lý do "ra đường không lý do chính đáng".

Về trường hợp này, bà Nhuận cho biết: "Dù xã An Vĩnh Ngãi cũng nằm trong địa bàn TP Tân An và cách địa bàn phường 2 không xa nhưng việc ông Thuận đi qua các địa bàn phường 2, phường 3, phường 7 để đến xã với lý do "mua bắp" thì cũng không đúng. Trong khi đó, ở phường 2 cũng có siêu thị, cửa hàng tiện lợi".

Theo báo Thanh Niên, bà Nguyễn Thị Nhuận - Chủ tịch UBND xã Vĩnh Ngãi cũng chia sẻ thêm rằng, đoàn kiểm tra liên ngành về phòng, chống Covid-19 có giải thích về việc lập biên bản ông T. vi phạm quy định giãn cách xã hội vì lý do đi "mua bắp" là có cơ sở. Bởi hiện nay, tỉnh đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ thì phường giãn cách phường, khu phố giãn cách khu phố, gia đình giãn cách với gia đình,... Liên quan đến sự việc này, bà Nhuận nói: "Chúng tôi lập biên bản nhưng chưa xử lý. Chúng tôi đã hẹn với anh T. và đã ghi trong biên bản là lúc 9 giờ sáng (21/7) anh T. lên UBND xã An Vĩnh Ngãi để làm việc. Khi có kết quả xử lý tôi sẽ thông tin tiếp”.

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