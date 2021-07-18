Sóc Trăng: Kê bàn, phục vụ cà phê tại chỗ cho khách, 2 phụ nữ lớn tuổi bị xử phạt 30 triệu đồng

Xã hội 18/07/2021 17:16

Mặc dù đang trong thời gian thực hiện công văn tạm dừng hoạt động hoặc chỉ bán mang về nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 nhưng 2 người phụ nữ ở Sóc Trăng vẫn kê bản, bán cà phê cho khách.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, ngày 18/7, UBND TP.Sóc Trăng (tỉnh Sóc Trăng) đã triển khai quyết định xử phạt hành chính hai người kinh doanh thức uống trên địa bàn.

Theo đó, UBND TP.Sóc Trăng quyết định xử phạt bà Đ.T.T.T. (58 tuổi, ngụ phường 6) và N.T.M.A. (60 tuổi, ngụ phường 3) mỗi người 15 triệu đồng.

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Ảnh minh họa: Internet

Theo cơ quan chức năng, hai người này kinh doanh thức uống tại chợ Bông Sen thuộc địa bàn phường 6. Trước đó, ngày 5/7, UBND tỉnh Sóc Trăng đã có công văn yêu cầu tất cả các cơ sở, cửa hàng kinh doanh ăn, uống, quán cà phê phải tạm dừng hoạt động hoặc chỉ bán mang về nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Thế nhưng, qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện hai người này vẫn đặt bàn bán thức uống tại chỗ cho khách.

 

Từ đó, UBND TP.Sóc Trăng xác định hai người này đã có hành vi vi phạm không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại nơi công cộng.

Căn cứ theo điểm c, Khoản 3, Điều 12 Nghị định 117 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, UBND TP.Sóc Trăng quyết định xử phạt mỗi người 15 triệu đồng và tạm đình chỉ việc kinh doanh tại cơ sở.

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