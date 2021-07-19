Vụ giám đốc HTX cấp giấy 'thông hành' cho con gái: Thừa nhận sai phạm, hủy giấy và nhận xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng

Liên quan đến vụ việc giám đốc cấp khống giấy đi đường cho con gái, ông N.Đ.T. đã thừa nhận sai phạm, hủy giấy xác nhận thành viên HTX và nhận hình thức xử phạt.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, ngày 19/7, UBND quận Phú Nhuận cho biết đã làm việc với ông N.Đ.T. và bà P. (con gái ông T.) vào hôm 16/7.

Tại buổi làm việc, ông T. cho biết do thời gian qua có thành viên trong Ban quản trị bị cách ly y tế, mọi công việc đều do ông đảm trách dẫn đến quá tải nên ông đã nhờ bà P. (con gái ông) sang hỗ trợ. Ông T. đã làm Giấy xác nhận cho con gái để thuận tiện cho bà P. đi lại để qua hỗ trợ ông.

Ông cũng thừa nhận việc mình ký Giấy xác nhận thành viên HTX cho con gái là sai và đã hủy Giấy xác nhận cấp cho bà P.

Bà P. thừa nhận khi được cấp Giấy xác nhận thành viên HTX, bà chụp hình lại và che nội dung "thực hiện công việc thu gom, vận chuyển rác sinh hoạt trên địa bàn quận Phú Nhuận" đăng lên tài khoản Facebook. Việc làm trên của bà P. nhằm để khoe với bạn bè, bà không sử dụng Giấy xác nhận này để đi đường. Bà P. nhận thấy hành vi của mình là sai nên đã gỡ bài viết trên tài khoản.

Giấy xác nhận do ông N.Đ.T. in và đóng dấu sẵn phát cho xã viên - Ảnh: Pháp luật TP.HCM

UBND quận Phú Nhuận nhận định ông T. đã cấp Giấy xác nhận thành viên HTX cho bà P. là người không phải thành viên HTX để thực hiện các công việc thiết yếu đã làm ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch bệnh tại địa phương, không đúng với chỉ đạo của UBND TP về áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo tinh thần nội dung Chỉ thị 16. Đồng thời, ông T. cũng thừa nhận việc làm của mình là sai.

UBND quận Phú Nhuận đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với ông N.Đ.T. do có hành vi không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền với mức tiền phạt là 7,5 triệu đồng (theo Khoản 2, Điều 14 Nghị định 117/2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế).

Ngoài ra, tại buổi làm việc, UBND quận đã yêu cầu ông T. chấm dứt việc sử dụng Giấy xác nhận chừa trống phần họ tên để các xã viên tự viết tay vào và thu hồi các giấy đã cấp theo hình thức trên. Đồng thời HTX phải cấp lại các Giấy xác nhận với đầy đủ thông tin được đánh máy, đóng dấu và ký tên theo quy định.

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