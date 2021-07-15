TP.HCM: Lập lại chốt kiểm soát, kiểm tra ngẫu nhiên giấy thông hành của người dân

Sáng 15/7, các chốt kiểm soát tại TP.HCM được dựng trở lại, các điểm đều có lực lượng trực tại chốt và kiểm tra giấy thông hành của người dân ra đường.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, sáng 15/7, các chốt kiểm soát tại TP.HCM được dựng trở lại, các điểm đều có lực lượng trực tại chốt. Tùy từng thời điểm, các chốt sẽ kiểm tra giấy thông hành của người dân khi ra đường để xác định các trường hợp ra đường không lý do theo chỉ thị 16.

Rào chắn được thiếp lập lại - Ảnh: Thanh Niên

Lãnh đạo một đội CSGT - TT khu vực trung tâm TP.HCM cũng thông tin, tại các chốt kiểm soát, lực lượng chức năng sẽ kiểm tra ngẫu nhiên các trường hợp trên đường, thời điểm vắng, có thể kiểm tra các xe qua chốt. Ngoài ra, các quận, huyện còn có tổ tuần tra lưu động để kiểm tra xử lý người dân ra đường không có lý do cần thiết.

Lực lượng CSGT kiểm tra ngẫu nhiên các trường hợp trên đường - Ảnh: Thanh Niên

Trước đó, vào ngày từ ngày 9/7, hơn 200 chốt kiểm soát của các quận, huyện được lập khắp TP để kiểm tra người dân ra đường không lý do trong bối cảnh TP.HCM thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16. Sau đó, số lượng các chốt tăng lên 322 (bao gồm cả 12 chốt ở khu vực cửa ngõ).

Theo thông tin từ báo Lao Động, ngày 12/7, UBND TP.HCM đã có văn bản khẩn gửi các sở, ngành liên quan về việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong lĩnh vực giao thông vận tải. Trong đó, UBND TP.HCM chỉ đạo, đối với các trường hợp đi lại trong phạm vi thành phố do nhu cầu thật sự cần thiết thì không thực hiện kiểm tra giấy xét nghiệm COVID-19.

Ninh Thuận: Bố nhiễm COVID-19, lây cho vợ và ba con, trong đó một người vừa tham gia kỳ thi THPT Quốc gia Qua xét nghiệm, thí sinh ngụ tại khu phố 4, thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận cho kết quả dương tính với COVID-19. Trước đó, trong kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra vào ngày 7 và 8/7 vừa qua, thí sinh này tham gia thi tại điểm thi Trường THPT Phạm Văn Đồng.

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