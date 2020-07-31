Khoảnh khắc hài hước trong ngày cưới của cặp đôi trẻ khiến dân tình không khỏi thích thú. Hành động của chú rể khiến mẹ ruột phải đập tay vào váy cô dâu nhắc nhở.

Đám cưới là là một trong những thời khắc quan trọng nhất của đời người. Bên cạnh những giây phút cảm động, có không ít khoảnh khắc hài hước khiến ai nhìn thấy cũng phải bật cười bởi sự lóng ngóng, vụng về của đôi tân lang - tân nương.

Chú rể khiến cô dâu suýt bị 'lộ hàng' giữa thanh thiên bạch nhật - Ảnh: Internet

Mới đây, trên mạng xã hội lại xuất hiện đoạn clip ghi lại một tai nạn hài hước của chú rể trong đám cưới khiến mẹ ruột phải lên tiếng nhắc nhở.

Theo hình ảnh trong clip được chia sẻ trên mạng xã hội, khi cùng mẹ dắt cô dâu về nhà, lúc này chú rể được giao nhiệm vụ xách váy cưới cho vợ. Vì quá vui mừng, chú rể cười toe toét chào hỏi mọi người xung quanh.

Khoảnh khắc hài hước này hiện đang gây bão khắp các diễn đàn trên mạng xã hội - Ảnh: Internet

Lúc này, vì quá tập trung chào hỏi mọi người nên chú rể vô tình nâng váy cô dâu khá cao khiến tân nương suýt chút nữa “lộ hàng”.

Rất may mẹ ruột chú rể đi bên cạnh phát hiện liền nhanh chóng vươn người sang, cố lấy tay đập vào chiếc váy để chú rể buông xuống.

Sau khi được mẹ nhắc nhở, anh chàng vội thả váy vợ xuống đất. Lúc này, trên miệng anh chàng vẫn cười không ngừng. Nhiều người hài hước cho rằng chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ biết chàng trai vui mừng như thế nào khi lấy được vợ.

Ngay khi được đăng tải, đoạn clip trên đã nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội. Ai nấy đều thích thú với biểu cảm hài hước của chú rể và chúc cặp đôi trẻ hạnh phúc.

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