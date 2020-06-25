Phú Thọ: Chồng truy sát cả nhà vợ khiến 4 người thương vong rồi treo cổ tự tử

Xã hội 25/06/2020 10:47

Mâu thuẫn vợ chồng, Nguyễn Văn Hậu cầm dao truy sát cả nhà vợ khiến 1 người tử vong, 3 người khác bị thương.

Tối 24/6, trên địa bàn xã Chí Đám, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ xảy ra vụ án chồng truy sát cả nhà vợ khiến 1 người tử vong và 3 người bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Theo Người Đưa Tin, vào sáng cùng ngày, chị T.T.H. (SN 1983) về nhà bố mẹ đẻ chơi ở xã Chí Đám (cách nhà chồng ở xã Phong Phú, Đoan Hùng khoảng 3-4km).

Đến hơn 8 giờ tối cùng ngày, chồng chị H. là Nguyễn Văn Hậu (SN 1981, trú xã Phong Phú) cầm dao sang nhà vợ. Phát hiện chị H. đang ở trong nhà tắm, Hậu cầm dao đâm vợ tử vong tại chỗ. 

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Chồng truy sát cả nhà vợ khiến 4 người thương vong - Ảnh: Internet

Bố chị H. chạy vào trong bếp cũng bị Hậu truy sát, dùng dao đâm nhiều nhát vào lưng. Chưa dừng lại ở đó, Hậu còn đâm em gái vợ bị thương. Gây án xong, Hậu trở về nhà và treo cổ tự tử. Các nạn nhân bị thương được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu hiện đã qua cơn nguy kịch. 

Nhận tin báo, cơ quan công an nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các bên liên quan, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án mạng. 

Được biết, vợ chồng chị H. có 2 con gái. Chị H. đi làm công nhân xa nhà còn người chồng lao động tự do. Do mâu thuẫn vợ chồng nên Hậu cầm dao truy sát cả nhà vợ. 

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