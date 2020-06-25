Vì mâu thuẫn trong việc đặt tên cho con, Hoàng hành hung bố vợ dã man rồi bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Trao đổi với báo chí, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Công an xã Trung Chính đã bắt giữ được nghi phạm hành hung bố vợ rồi bỏ trốn khỏi nơi cư trú sau hơn 1 năm bị truy nã.

Được biết, nghi phạm trong vụ án này là Lê Đức Hoàng (32 tuổi, ngụ xã Trung Chính, huyện Nông Cống, Thanh Hóa). Nghi phạm bị bắt giữ để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Nạn nhân là ông Lê Văn Bộ (51 tuổi, bố vợ của Hoàng, ngụ tại thôn Tống Sở, xã Trung Chính).

Chân dung đối tượng hành hung bố vợ rồi bỏ trốn vì mâu thuẫn đặt tên con - Ảnh: Internet

Trước đó, vào cuối tháng 4/2019, trong lúc bàn về việc đặt tên cho con của Hoàng, giữa bố vợ và con rể xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc tức giận, Hoàng đã dùng búa đinh đập nhiều nhát vào cổ, vai ông Bộ khiến nạn nhân bị thương nặng, phải nhập viện cấp cứu. Kết quả giám định sức khỏe ban đầu cho thấy ông Bộ bị tổn hại 41% sức khỏe.

Gây án xong, Hoàng bỏ trốn vào các tỉnh phía Nam. Công an huyện Nông Cống đã phát lệnh truy nã toàn quốc đối với Hoàng.

Vào chiều 23/6, cơ quan chức năng nhận được tin Hoàng đã quay trở lại địa phương. Sau đó, Công an xã Trung Chính đã lập kế hoạch tổ chức vây bắt và tóm gọn đối tượng này ngay trong tối cùng ngày.

Cách đây không lâu, tại Đà Nẵng cũng vừa xảy ra vụ việc con rể giết bố vợ gây xôn xao dư luận.

Theo đó, vì mâu thuẫn gia đình nên người vợ bỏ về nhà bố ruột là ông Nguyễn Văn Can (sinh năm 1968, trú thôn Dương Lâm 2, xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang). Dương Văn Tuấn (sinh năm 1996, trú thôn Đại La, xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang) nhiều lần gọi vợ về nhưng không được.

Tuấn đến nhà tìm vợ không thấy rồi sát hại bố vợ - Ảnh: Internet

Đến khoảng 14 giờ chiều 12/6, Tuấn đến nhà ông Can tìm vợ nhưng không thấy. Lúc này, giữa bố vợ và con rể xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc cãi vã, Tuấn lấy con dao bất ngờ đâm từ phía sau lưng bố vợ khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

​Con rể đâm cha vợ trọng thương vì không được chia đất Bất bình về việc chia đất, trong lúc đi tìm vợ, Lâm rượt đánh chị dâu của vợ và đến nhà cha vợ dùng kéo đâm nhiều nhát vào chân ông.

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