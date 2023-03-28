Phía Vy Oanh lên tiếng về hình ảnh xuất hiện tại cơ quan công an sau khi nhận giấy triệu tập?

Sáng 28/3, trên mạng xã hội lan truyền tấm ảnh được cho là Vy Oanh đã đến đồn công an theo giấy triệu tập.
- Luật sự thông tin mới nhất về việc con trai bà Nguyễn Phương Hằng có được tố giác ca sĩ Vy Oanh?
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Theo thông tin từ báo Dân Trí, vừa qua, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TPHCM (PC02) đã triệu tập ca sỹ Vy Oanh để làm rõ đơn tố giác tội phạm của ông Nguyễn Quang Tuấn là con trai bà Phương Hằng. Ông Tuấn cho rằng, Vy Oanh có hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mẹ mình.
Nhận được giấy triệu tập của PC02, Vy Oanh gửi đơn kêu cứu đến các cơ quan tố tụng và cơ quan chức năng. Đến thời hạn ghi trong giấy triệu tập, cô không đến làm việc với PC02, do đang khiếu nại.
Sau sự việc này, sáng 28/3, trên mạng xã hội lan truyền tấm ảnh được cho là Vy Oanh đã đến đồn công an theo giấy triệu tập. Trao đổi với Thể thao và văn hóa, luật sư Ngô Huỳnh Phương Thảo - đại diện của Vy Oanh, cho biết tấm ảnh trên là ảnh cũ.
Thời điểm đó, Vy Oanh làm việc tại văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra Công An TP.HCM (PC01) với tư cách bị hại trong vụ án của bà Nguyễn Phương Hằng lợi dụng quyền tự do dân chủ. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (PC01) đã khởi tố bị can và bắt tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng.
Hiện, sự việc này hiện đang là tâm điểm chú ý của MXH.