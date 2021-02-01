Phát hiện trường hợp dương tính lần 1 với COVID-19 ở Bắc Giang, lập tức cách ly 600 người

Sau khi 1 trường hợp có kết quả dương tính lần 1 với COVID-19, UBND tỉnh Bắc Giang quyết định cách ly thôn Kiệu Đông, xã Cẩm Lý, huyện Lục Nam với gần 600 người.

Liên quan đến ca nghi nhiễm COVID-19 có kết quả xét nghiệm dương tính vào hồi 21h30 ngày 31/1, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang ban hành quyết định thiết lập vùng cách ly y tế để phòng, chống dịch Covid-19 tại xã Cẩm Lý, huyện Lục Nam.

Theo đó, chính quyền địa phương sẽ cách ly thôn Kiệu Đông, xã Cẩm Lý, từ 0h cùng ngày cho đến khi có thông báo mới. Thôn này hiện có 130 hộ với gần 600 người.

Theo trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang, trường hợp này là T.T.H. (18 tuổi). Chị H. đi học nghề tại hiệu tóc Việt Dân ở xã Lê Lợi, TP Chí Linh (Hải Dương) từ tháng 9/2020. Hàng ngày, chị đều đi về bằng xe máy.

Tới ngày 27/1, chị H. biết TP. Chí Linh có dịch bệnh Covid-19 nên đã nghỉ học. Tối 29/1, bệnh nhân bị sốt, đau họng. Ngày 30/1, chị này được yêu cầu đến Trạm Y tế xã Cẩm Lý để lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc virus SARS-CoV-2.

Hiện, nữ bệnh nhân được điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, tình trạng đau họng, mệt mỏi, không sốt, không khó thở.

Hà Nội tiếp tục có ca mắc COVID-19 thứ 18, 19 ở huyện Mê Linh và quận Nam Từ Liêm Theo thông tin từ Sở Y tế Hà Nội, trên địa bàn TP.Hà Nội vừa tiếp tục ghi nhận thêm 2 ca mắc COVID-19, trong đó có 1 ca ở quận Nam Từ Liêm và 1 ca ở huyện Mê Linh.

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