Toàn bộ học sinh trên địa bàn TP.HCM được nghỉ Tết Nguyên đán từ ngày 2/2, sớm hơn một tuần so với kế hoạch.

Trưa 1/2, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức đã ký quyết định cho phép các trường được đề nghị chủ động dạy và học trực tuyến nhằm phòng chống dịch COVID-19.

TP.HCM hiện có hơn 1,74 triệu học sinh các cấp từ mầm non đến THPT, hệ giáo dục thường xuyên cùng hơn 100.000 giáo viên, nhân viên trường học. Theo kế hoạch năm học, học sinh TP.HCM nghỉ Tết Nguyên đán từ 8/2 đến 16/2 (từ 27/12 đến 5/1 Âm lịch).

Trước đó, hàng loạt các trường đại học đã cho sinh viên nghỉ Tết Nguyên đán sớm hơn dự kiến, bắt đầu từ 30/1 phòng chống dịch. Lịch nghỉ Tết của nhiều trường đã bắt đầu từ tuần trước.

TP.HCM cho 1,7 triệu học sinh nghỉ học để phòng COVID-19 - Ảnh: Internet

Ngày 30/1, Giám đốc Sở Y tế TP HCM Nguyễn Tấn Bỉnh công bố nam thanh niên 28 tuổi là ca dương tính đầu tiên liên quan cụm dịch Hải Dương.

Người này đã tiếp xúc BN1612 ở Hải Dương khi về quê ăn cưới, sau đó bay vào TP.HCM và đang dự định đi ăn cưới ở Đồng Nai thì được phát hiện nhiễm bệnh.

Trước đó, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ đã ban hành chỉ thị về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19. Căn cứ tình hình dịch bệnh tại địa phương, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố quyết định việc cho sinh nghỉ học.

Hơn 12.000 người Hà Nội đi qua ổ dịch Hải Dương, Quảng Ninh trong thời gian có khả năng lây nhiễm Tính đến hiện tại, Sở Y tế Hà Nội đã rà soát hơn 12.000 người dân Hà Nội có đi qua vùng dịch của tỉnh Quảng Ninh và Hải Dương.

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