Người dân nghe mùi hôi thối bốc ra từ căn nhà trọ nên phá cửa vào kiểm tra thì phát hiện thi thể đôi nam nữ đang phân hủy mạnh.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Lạng Sơn đang điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của đôi nam nữ trong căn nhà trên đường Nguyễn Thế Lộc, phường Hoàng Văn Thụ.

Theo thông tin ban đầu, sáng 16/8, người dân phát hiện mùi hôi thối bốc ra từ căn phòng trọ khóa trái trên đường Nguyễn Thế Lộc. Sau khi phá cửa vào, mọi người bàng hoàng phát hiện thi thể bà N.L.H. (43 tuổi, trú phường Hoàng Văn Thụ) và ông L.T.C. (45 tuổi, trú xã Quốc Việt, huyện Tràng Định, Lạng Sơn) cùng chất ma túy nên báo công an. Được biết, phòng trọ trên là của ông C. thuê.

Phát hiện thi thể đôi nam nữ trong phòng trọ - Ảnh: Người Lao Động

Theo thông tin đăng tải trên Zing, kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy cả hai thi thể đều có vết thương dính máu, đang phân hủy mạnh. Cơ quan chức năng xác định ông C. nghiện ma túy, đang ở TP. Lạng Sơn chữa bệnh tâm thần. Còn bà H. là người bán ma túy.

Khám nghiệm hiện trường xác định không có dấu hiệu của người thứ ba. Công an nghi ngờ bà H. và ông C. phê ma túy rồi tự sát hại lẫn nhau. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Bình Dương: Phát hiện người đàn ông chết bất thường trong phòng trọ Sau nhiều lần gọi nhưng không thấy ai trả lời, bạn của ông H. cùng hàng xóm phá cửa vào trong thì bàng hoàng phát hiện người đàn ông chết bất thường trong phòng trọ.

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