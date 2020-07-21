Đi làm về, mẹ gọi cửa mãi nhưng không ai trả lời nên nhờ hàng xóm phá cửa. Khi vào trong, người mẹ bàng hoàng phát hiện con chết trong tư thế treo cổ.
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Vào khoảng 19 giờ ngày 20/7, tại căn phòng trọ nằm ở phường Bình Hòa (TP Thuận An, Bình Dương) người dân phát hiện một nam thanh niên chết trong tư thế treo cổ.
Nạn nhân được xác định là anh Đ.M.D (22 tuổi, trú tại Bạc Liêu). Cụ thể, vào thời điểm trên, mẹ của D. đi làm về gọi mãi nhưng không thấy con trai mở cửa. Nghi có chuyện chẳng lành, người mẹ nhờ hàng xóm phá cửa vào phòng kiểm tra. Ngay khi mở cửa vào phòng, mọi người tá hỏa phát hiện anh D. treo cổ giữa phòng trọ. Khi kiểm tra, nạn nhân đã tử vong trước đó nhiều giờ. Ngay sau đó, mọi người đã trình báo sự việc đến cơ quan công an.
Được biết, D. sống tại phòng trọ cùng gia đình. Thời gian gần đây, nạn nhân không có biểu hiện gì bất thường. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.
Cách đây không lâu, tại Tiền Giang cũng vừa xảy ra vụ việc người đàn ông treo cổ chết trong phòng trọ. Cụ thể, vào khoảng 11 giờ 30 phút ngày 7/7, người thân bàng hoàng phát hiện ông Nguyễn Văn Bền (43 tuổi, ngụ phường 1, TP. Mỹ Tho) chết trong phòng trọ tại xã Đạo Thạnh, TP Mỹ Tho.
Tại hiện trường, người thân phát hiện ông Bền treo cổ cạnh khuôn bếp trong phòng trọ. Sau khi khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi, cơ quan công an đã bàn giao thi thể cho gia đình để mai táng.
Được biết, ông Bền đã ly dị vợ và thuê trọ sống một mình trong căn phòng trên.