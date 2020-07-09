Bình Dương: Đi làm về, chồng ngã quỵ khi phát hiện vợ treo cổ tại cầu thang phòng trọ

Xã hội 09/07/2020 17:16

Sau khi đi làm về, người chồng bàng hoàng phát hiện vợ tử vong trong tư thế treo cổ tại phòng trọ. Trước đó, nạn nhân còn tổ chức ăn uống với một số người.

Sáng nay (9/7), vụ việc một người phụ nữ tử vong trong tư thế treo cổ tại một dãy nhà trọ trên đường ĐT 743, phường Tân Đông Hiệp, TP. Dĩ An, Bình Dương đã gây xôn xao dư luận địa phương.

Nạn nhân được xác định là chị C.N.T (27 tuổi, quê Bạc Liêu). Theo Công an TP. HCM, vào khoảng 7 giờ sáng cùng ngày, sau khi tan ca, người chồng trở về phòng trọ. Gọi cửa nhiều lần nhưng chị T. không ra mở cửa. Sau đó, người chồng phá cửa sổ nhìn vào thì phát hiện vợ treo cổ bằng dây kẽm ngay cầu thang.

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Cơ quan công an đang điều tra, làm rõ vụ việc chồng phát hiện vợ tử vong trong tư thế treo cổ tại phòng trọ - Ảnh: Internet

Ngay khi nhận được tin, cơ quan công an đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng.

Được biết, hai vợ chồng nạn nhân làm chung công ty nhưng khác ca. Cũng theo nguồn tin trên, tối 8/7, nạn nhân và một số người khác còn tổ chức ăn nhậu tại phòng trọ. Sau đó, chị T. về nhà đi ngủ. Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trước đó, tại Bình Dương cũng đã xảy ra vụ việc tương tự. Cụ thể, vào khoảng 7 giờ ngày 20/4, chồng chị N.T.N (sinh năm 1993, quê Hà Tĩnh) ngủ dậy nhưng không thấy vợ đâu.

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Khu vực người thân phát hiện chị N. tử vong - Ảnh: Internet

Đi kiểm tra xung quanh nhà, người chồng phát hiện vợ chết trong tư thế treo cổ. Ngay sau đó, anh đã trình báo sự việc đến cơ quan chức năng. Được biết, trước ngày xảy ra vụ việc, chị N. có xảy ra mâu thuẫn với chồng. Ngay khi nhận được tin, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ vụ việc.

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