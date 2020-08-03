Sau nhiều lần gọi nhưng không thấy ai trả lời, bạn của ông H. cùng hàng xóm phá cửa vào trong thì bàng hoàng phát hiện người đàn ông chết bất thường trong phòng trọ.

Theo thông tin đăng tải trên báo Pháp luật Việt Nam, Cơ quan CSĐT Công an TP. Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương) đang điều tra nguyên nhân vụ người đàn ông chết bất thường trong phòng trọ xảy ra trên địa bàn.

Nạn nhân là ông Phạm Quốc H. (46 tuổi, trú đường Lê Hồng Phong, phường Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một). Khoảng 6 giờ sáng ngày 2/8, một người bạn qua phòng trọ tìm để rủ ông H. đi ăn sáng.

Sau nhiều lần gọi nhưng không thấy ai trả lời, người này cùng hàng xóm phá cửa vào trong kiểm tra thì phát hiện ông H. nằm chết trên nền nhà.

Nhận tin báo, lực lượng công an nhanh chóng có mặt tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Khu vực xảy ra sự việc - Ảnh: Pháp Luật Việt Nam

Cách đây ít ngày, Công an TP. Thủ Dầu Một cũng đã tiến hành khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân cái chết bất thường của ông H.T.H. (41 tuổi, ngụ Quảng Nam).

Do buổi sáng không thấy ông H. đi làm nên đến chiều ngày 28/7, một số đồng nghiệp đã đến phòng trọ nằm trên đường Nguyễn Văn Trỗi, phường Hiệp Thành, TP. Thủ Dầu Một để tìm.

Gọi mãi không thấy ai ra mở cửa, mọi người phá cửa vào bên trong thì phát hiện ông H. đã chết dưới nền nhà. Được biết, ông H. làm nghề sửa ống nước.

Nhận được tin báo, Công an TP. Thủ Dầu Một đã phong tỏa hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

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