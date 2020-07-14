Mâu thuẫn về chuyện níu kéo tình cảm, người phụ nữ 40 tuổi đã giật con dao và đâm chết tình cũ.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang tạm giữ nghi can Đỗ Thị Kim Ánh (SN 1980, ngụ ở địa phương) để điều tra về hành vi đâm chết tình cũ.

Ánh đâm chết tình cũ trong nhà trọ ở Sài Gòn - Ảnh: Vietnamnet

Theo thông tin ban đầu, Ánh và Nguyễn Minh Quới (SN 1983, ngụ quận Thủ Đức) từng có quan hệ tình cảm, sau đó Ánh chủ động chia tay. Anh Quới nhiều lần tìm cách níu kéo nhưng không được đáp lại.

Tối 11/7 vừa qua, anh Quới đến nhà trọ của Ánh ở đường Cầm Bá Thước, phường 7, quận Phú Nhuận với mục đích hàn gắn mối quan hệ. Ánh vẫn cương quyết từ chối khiến anh Quới tức tối, chửi thề. Cả hai sau đó đã cự cãi lớn tiếng.

Trong lúc mất bình tĩnh, anh Quới cầm một con dao đến trước mặt Ánh và tuyên bố sẽ tự tử. Anh Quới dùng dao cắt cổ tay trái nên Ánh giằng co lấy lại con dao.

Theo Vietnamnet, trong lúc xô xát, Ánh giật con dao đâm thấu tim anh Quới. Tiếp đó, nghi phạm tri hô hàng xóm xung quanh đưa anh Quới đi cấp cứu. Tuy nhiên nạn nhân đã không qua khỏi.

Nghe tin người yêu cũ đã tử vong, Ánh đi thuê phòng ở một khách sạn tại quận Tân Bình để nghỉ ngơi, trấn an tinh thần.

Công an quận Phú Nhuận vào cuộc điều tra và mời Ánh lên làm việc. Người phụ nữ thừa nhận, trong lúc giằng co đã đoạt lấy con dao, đâm 2 nhát vào ngực khiến anh Quới đổ gục xuống. Vụ án đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/mau-thuan-chuyen-niu-keo-tinh-cam-nguoi-phu-nu-dam-chet-tinh-cu-trong-phong-tro-o-sai-gon-369095.html