Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ 20 ngày 6/7, sau khi ăn nhậu tại quán lẩu nướng Bông Bống (chợ La Cả), nhóm thanh niên khoảng 7-8 người đứng lên thanh toán. Lúc này, do tranh nhau trả tiền nên cả nhóm xảy ra mâu thuẫn. Cả nhóm nhảy vào đánh một thanh niên đòi đứng ra trả tiền đến ngất xỉu phải đưa đi cấp cứu.

Mới đây, tại khu vực chợ La Cả, phường Dương Nội, quận Hà Đông ( Hà Nội ) xảy ra vụ việc nam thanh niên bị bạn nhậu đâm chết vì tranh trả tiền gây xôn xao dư luận.

Kết quả khám nghiệm pháp y cho thấy, nạn nhân Quách Công Thuận (SN 1997, ngụ Ba Đồi, Lương Sơn, Hoà Bình) đã bị đâm bằng bằng dao từ phía sau lưng, vết thương sâu thấu gan dẫn đến tử vong tại chỗ. Hiện Công an quận Hà Đông đang truy bắt các đối tượng gây án.

Theo Công an nhân dân, trên đường đưa nạn nhân đi cấp cứu thì nhóm thanh niên đuổi theo chặn lại để tiếp tục hành hung và đâm chết nạn nhân.

Tháng 9/2019, tại Cần Thơ cũng xảy ra trường hợp tương tự, một nam thanh niên bị bạn nhậu cắt cổ vì giành trả tiền.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 11 giờ ngày 2/9, Trần Thanh Tiếp (51 tuổi, ngụ quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ) cùng nhóm bạn tổ chức uống rượu, trong đó có anh T.Q.Đ.

Chiều cùng ngày, Tiếp đề nghị mọi người hùn tiền để đến một quán khác nhậu tiếp. Những người khác đồng ý, riêng anh Đ. không đồng ý nên Tiếp và anh Đ. xảy ra cự cãi định đánh nhau nhưng được mọi người can ngăn. Anh Đ. bỏ về nhà ở gần đó.

Tiếp cùng nhóm bạn tiếp tục đi uống rượu ở quán khác. Trong lúc ngồi nhậu nhớ lại mâu thuẫn hồi trưa, Tiếp chạy về nhà lấy dao. Khi thấy anh Đ. đang ngồi trước nhà, Tiếp cầm dao cắt cổ anh Đ. rồi bỏ chạy.

Anh Đ. được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa TP. Cần Thơ. Nhờ được điều trị kịp thời nên anh Đ. giữ được tính mạng. Tỉ lệ tổn thương là 12%.

Tại tòa án, bị cáo Tiếp khai do bị hại đòi trả tiền chứ không chịu để mọi người hùn lại. Thêm nữa, bị hại nhỏ tuổi hơn bị cáo nhưng khi nói chuyện lại xưng hô "mày - tao" nên bị cáo tức giận dùng dao gây thương tích.

Xét thấy bị cáo phạm tội có tính chất côn đồ, muốn tước đoạt mạng sống của bị hại. Việc nạn nhân thoát chết nằm ngoài ý muốn của bị cáo, HĐXX TAND TP. Cần Thơ tuyên phạt bị cáo Trần Thanh Tiếp 9 năm tù về tội giết người.