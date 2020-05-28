Không được đáp trả tình cảm, lợi dụng lúc bà L. đang ngủ, người đàn ông tạt axit khiến nạn nhân tử vong sau gần 1 tháng điều trị.

Mới đây, cơ quan Công an quận Bình Tân (TP.HCM) xác nhận bà Đ.T.L (sinh năm 1972, quê Cà Mau) đã tử vong sau khi bị tạt axit vào ngày 26/4. Nạn nhân qua đời vào ngày 24/5 tại Bệnh viện Chợ Rẫy do phỏng axit toàn thân.

Theo thông tin trên Pháp luật TP.HCM, bà L. mở quán nhậu trên đường Ngô Ý Linh (phường An Lạc, quận Bình Tân). Trong số khách hàng đến quán, có người đàn ông tên Lầu Quyền Trường (ngụ quận 8, TP.HCM) có tình cảm đơn phương với bà L. Chiều tối ngày 25/4, ông Trường đến quán uống bia rồi xảy ra mâu thuẫn với bà L. Sau đó, người đàn ông này chạy xe máy qua lại quán nhiều lần nhưng không vào.

Đến khoảng 7 giờ 30 phút ngày 26/4, trong lúc bà L. đang ngủ, ông Trường cầm theo can nhựa chứa 2 lít chất lỏng đến quán. Sau đó, người đàn ông này xông vào mở cửa phòng rồi tạt can hóa chất lên người bà L.

Bà chủ quán nhậu bị tạt axit tại Bình Tân đã tử vong - Ảnh: Internet

Nghe tiếng bà L. kêu cứu, người thân đã nhanh chóng có mặt, đưa nạn nhân đi cấp cứu và trình báo sự việc đến cơ quan chức năng. Ông Trường sau đó đã bị công an mời lên làm việc nhưng hiện đã được cho về. Thi thể của bà L. được người nhà đưa về huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau an táng.

Theo chia sẻ của anh Trịnh Hoàng Tâm (sinh năm 1993, con trai bà L.) trên Người lao động, bà L. cả đời làm lụng vất vả nuôi nấng các con. Khi còn sống, bà không gây thù oán với ai nhưng cuối cùng lại chịu cảnh đau đớn đến vậy. Anh Tâm còn kể thêm, trong những ngày còn nằm bệnh viện, mẹ anh luôn trong tình trạng sốt cao, vết phỏng rỉ máu toàn thân khiến bà không thể ngủ được. Nạn nhân thường xuyên kêu la đau đớn vì vết thương quá nặng. Chính vì vậy, gia đình nạn nhân hy vọng phía cơ quan công an sẽ trừng trị thích đáng kẻ gây án.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

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