Bà chủ quán nhậu tại TP.HCM tử vong vì bị tạt axit: Cả đời làm lụng nuôi con, những ngày cuối đời lại chịu đau đớn cùng cực

Xã hội 28/05/2020 14:53

Không được đáp trả tình cảm, lợi dụng lúc bà L. đang ngủ, người đàn ông tạt axit khiến nạn nhân tử vong sau gần 1 tháng điều trị.

Mới đây, cơ quan Công an quận Bình Tân (TP.HCM) xác nhận bà Đ.T.L (sinh năm 1972, quê Cà Mau) đã tử vong sau khi bị tạt axit vào ngày 26/4. Nạn nhân qua đời vào ngày 24/5 tại Bệnh viện Chợ Rẫy do phỏng axit toàn thân.

Theo thông tin trên Pháp luật TP.HCM, bà L. mở quán nhậu trên đường Ngô Ý Linh (phường An Lạc, quận Bình Tân). Trong số khách hàng đến quán, có người đàn ông tên Lầu Quyền Trường (ngụ quận 8, TP.HCM) có tình cảm đơn phương với bà L. Chiều tối ngày 25/4, ông Trường đến quán uống bia rồi xảy ra mâu thuẫn với bà L. Sau đó, người đàn ông này chạy xe máy qua lại quán nhiều lần nhưng không vào.

Đến khoảng 7 giờ 30 phút ngày 26/4, trong lúc bà L. đang ngủ, ông Trường cầm theo can nhựa chứa 2 lít chất lỏng đến quán. Sau đó, người đàn ông này xông vào mở cửa phòng rồi tạt can hóa chất lên người bà L.

tat axit 1
Bà chủ quán nhậu bị tạt axit tại Bình Tân đã tử vong - Ảnh: Internet

Nghe tiếng bà L. kêu cứu, người thân đã nhanh chóng có mặt, đưa nạn nhân đi cấp cứu và trình báo sự việc đến cơ quan chức năng. Ông Trường sau đó đã bị công an mời lên làm việc nhưng hiện đã được cho về. Thi thể của bà L. được người nhà đưa về huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau an táng.

Theo chia sẻ của anh Trịnh Hoàng Tâm (sinh năm 1993, con trai bà L.) trên Người lao động, bà L. cả đời làm lụng vất vả nuôi nấng các con. Khi còn sống, bà không gây thù oán với ai nhưng cuối cùng lại chịu cảnh đau đớn đến vậy. Anh Tâm còn kể thêm, trong những ngày còn nằm bệnh viện, mẹ anh luôn trong tình trạng sốt cao, vết phỏng rỉ máu toàn thân khiến bà không thể ngủ được. Nạn nhân thường xuyên kêu la đau đớn vì vết thương quá nặng. Chính vì vậy, gia đình nạn nhân hy vọng phía cơ quan công an sẽ trừng trị thích đáng kẻ gây án.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Cựu thiếu úy công an tạt axit vợ sắp cưới: Chuyện xót xa về 15 ca phẫu thuật và nợ nần nhân lên từng ngày

Cựu thiếu úy công an tạt axit vợ sắp cưới: Chuyện xót xa về 15 ca phẫu thuật và nợ nần nhân lên từng ngày

Chị V. cho rằng, phiên sơ thẩm tuyên Hải 6 năm tù và bồi thường 618 triệu đồng là chưa thích đáng nên đã kháng cáo toàn bộ bản án.

Xem thêm
Từ khóa:   TP. HCM tạt axit vì yêu đơn phương mâu thuẫn tình cảm

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 10 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 2 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 7 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 2 phút trước
Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Tin tức giải trí 9 giờ 50 phút trước
TP.HCM: Người đàn ông trẻ cấp cứu nghi nhiễm độc tố thần kinh cực mạnh sau ăn "con sam"

TP.HCM: Người đàn ông trẻ cấp cứu nghi nhiễm độc tố thần kinh cực mạnh sau ăn "con sam"

Tin y tế 10 giờ 20 phút trước
TOP 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

TOP 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 10 giờ 22 phút trước
Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Đời sống 10 giờ 39 phút trước
Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can chém 3 mẹ con cô giáo thương vong

Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can chém 3 mẹ con cô giáo thương vong

Đời sống 11 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản