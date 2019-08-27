Người phụ nữ bị tạt axit hỏng một bên mắt, mặt bỏng nặng: Lời kể kinh hoàng của nạn nhân

Xã hội 27/08/2019 16:39

Liên quan đến vụ việc người phụ nữ bị tạt axit tại Hòa Bình, nạn nhân cho biết không hề quen biết với nam thanh niên gây án.

Nhiều ngày qua, vụ việc người phụ nữ bị tạt axitHòa Bình nhận được sự quan tâm rất lớn từ dư luận. Mới đây, trao đổi với báo chí, chị B.T.N (sinh năm 1982, ngụ huyện Kỳ Sơn, Tỉnh Hòa Bình) đã lên tiếng kể lại khoảnh khắc kinh hoàng.

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Người phụ nữ bị tạt axit có nguy cơ hỏng 1 bên mắt, phần mặt bị bỏng nặng - Ảnh: Internet

Theo chia sẻ của nạn nhân trên Saostar, vào thời điểm xảy ra sự việc, vì quá bất ngờ nên chị không kịp phản ứng hay la hét gì. Phần mặt và mắt bị bỏng rát nên chị N. chạy về phía khu vực chứa nước để rửa. Sau đó không lâu, chị bị bất tỉnh và được đưa vào bệnh viện.

Chia sẻ về nguyên nhân bị tạt axit, chị N. nghi ngờ có thể liên quan đến chuyện tình cảm. Vào cuối năm ngoái, chị N. từng nhận được tin nhắn đe dọa từ một số máy lạ. 

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Nạn nhân cho biết không hề quen biết người thanh niên gây án - Ảnh cắt từ clip

Về tình hình sức khỏe hiện tại chị N., mắt trái có nguy cơ không giữ được vì bị axit gây bỏng nặng. Ngoài ra, một phần khuôn mặt cùng hai bên cánh tay của chị N. cũng bị bỏng nặng. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang điều tra, làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ việc và truy tìm người thanh niên gây án. 

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Hiện cơ quan chức năng vẫn đang điều tra, làm rõ vụ việc - Ảnh cắt từ clip

Được biết, gia đình nạn nhân có hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Cách đây hơn 9 năm, chồng chị không may qua đời để lại hai con nhỏ cho chị chăm sóc. Hiện tại, con trai lớn của chị N. được 17 tuổi, đang học cấp 3 còn người con thứ 2 đang học THCS. Để có tiền nuôi 2 con ăn học, chị N. xin làm tại một nhà hàng trong trạm dừng nghỉ Như Ngọc cách nhà 20km. Đến ngày 18/8 vừa qua, chị không may gặp nạn.

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