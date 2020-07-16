Phát hiện nhiều 'em gái mưa' gọi con trai là ‘anh mình’, mẹ lên tiếng dằn mặt: Mẹ chồng tuyệt nhất năm là đây chứ đâu

Thấy nhiều cô gái trên Facebook gọi con là "anh mình", mẹ nhanh chóng dằn mặt con trai khiến con dâu và dân mạng vô cùng hả hê.

Trước nay, trên mạng xã hội thường chia sẻ những câu chuyện mẹ chồng nàng dâu mâu thuẫn, có khi còn không muốn nhìn mặt nhau. Thế nhưng mới đây, một nàng dâu lại kể chuyện mẹ chồng dằn mặt con trai vì thấy anh này có nhiều “em gái mưa” trên Facebook khiến cộng đồng mạng không khỏi hả hê.

Bài viết gây bão mạng xã hội do Facebooker H.H chia sẻ: “Hôm nọ mình có tâm sự với mẹ chồng mình là có nhiều đứa con gái rất buồn cười. Chả biết gặp nhau có được 2 lần không mà bình luận Facebook chồng mình 1 câu ‘anh mình’, 2 câu ‘anh mình’ nghe vẻ thân thiết lắm.

Câu chuyện của cô vợ trẻ hiện đang gây bão mạng xã hội - Ảnh chụp màn hình

Không những 1 lần mà nhiều lần mình để ý thấy vậy rồi. Nhưng mình cũng không muốn nhắc vì chuyện bạn bè cá nhân, để chồng mình tự giải quyết.

Sau hôm đấy, chắc mẹ mình cũng khó chịu nên lướt Facebook chồng mình để xem. Hôm nay thì thấy chồng về khoe tin nhắn mẹ cảnh cáo, còn hậm hực bảo ai đời mẹ chồng đi ghen hộ con dâu. Mình chỉ trêu, ở với nhau bao lâu mà chưa nghe chồng kể là nhà có nhiều em gái đến thế”.

Bên dưới bài viết, không ít người bày tỏ sự ghen tỵ, ngưỡng mộ nàng dâu trẻ vì có bà mẹ chồng tâm lý, biết yêu thương con dâu. Nhiều chị em còn bạo dạn hỏi bà mẹ chồng này còn con trai hay không và tự ứng tuyển làm con dâu.

Tin nhắn mẹ dằn mặt con trai khiến dân tình hả hê - Ảnh: Facebook

Bên cạnh những lời khen dành cho bà mẹ chồng, một số người cho rằng đây chỉ là câu chuyện được dàn dựng nhằm câu view, câu like. Tuy nhiên hiện tại, đây vẫn là một trong những chủ đề nóng trên mạng xã hội, được mọi người bàn luận không ngừng.

Mẹ chồng rủ con dâu đi nhậu, câu "mặc cả" của bà khiến tất cả bật cười thích thú Bình thường người ta hay nhắc đến sự rắc rối trong mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu nhưng với gia đình này lại hoàn toàn khác.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phat-hien-nhieu-em-gai-mua-goi-con-trai-la-anh-minh-me-len-tieng-dan-mat-me-chong-tuyet-nhat-nam-la-day-chu-dau-369449.html