Thấy mùi hôi thối, chủ nhà trọ đi kiểm tra thì phát hiện nam thanh niên tử vong bất thường trong phòng trọ.

Công an TP. Hải Phòng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ phát hiện nam thanh niên tử vong bất thường trong phòng trọ khiến nhiều người xôn xao.

Theo thông tin trên Người Lao Động, khoảng 8 giờ 30 ngày 5/10, bà N.T.O. (SN 1969, chủ nhà trọ trên đường Đông Hải 1, quận Hải An, TP. Hải Phòng) phát hiện mùi hôi bất thường nên đi các phòng kiểm tra.

Phát hiện nam thanh niên tử vong bất thường trong phòng trọ - Ảnh: Người Lao Động

Đến căn phòng trên tầng 2, bà O. phát hiện anh Mai Văn H. (SN 1993, trú tại xã Quyết Tiến, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng) đã chết trong tư thế treo cổ vào chấn song cửa sổ, chân chạm đất. Thời điểm được phát hiện, thi thể đang trong giai đoạn phân hủy.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ vụ việc.

Bước đầu, cơ quan công an xác định nạn nhân đã chết được vài ngày. Bà O. cho biết lần cuối cùng gặp anh Mai Văn H. là vào ngày 1/10.

Vụ việc đang tiếp tục được Công an TP. Hải Phòng điều tra làm rõ.

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