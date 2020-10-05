Chú rể 'đá thúng đụng nia', bỏ mặc vợ nhưng cô dâu lại có thái độ khó tin, nhiều dân mạng cảm thán 'Chạy ngay đi!'

Nhiều người ngán ngẩm khi thấy chú rể gắt gỏng, quát mắng người phụ nữ lớn tuổi trong đám cưới.

Đám cưới vốn là nơi ngập tràn tiếng cười, sự hân hoan của đôi vợ chồng trẻ khi bước vào cuộc sống hôn nhân, sự xúc động của cha mẹ khi chứng kiến con cái khôn lớn, trưởng thành. Thế nhưng chẳng hiểu sao hôn lễ của cặp đôi trong đoạn clip dưới đây lại tràn ngập sự hằn học khiến người xem vừa khó hiểu, vừa lo lắng cho cuộc sống của cô dâu sau này. Theo hình ảnh trong đoạn clip đang lan truyền trên mạng xã hội, chú rể dắt cô dâu mới vào nhà bằng thái độ hung dữ, không hài lòng. Thậm chí anh ta còn chỉ tay về phía trước rồi quát mắng một người phụ nữ lớn tuổi đang chỉ váy, hướng dẫn cô dâu đi vào.

Chú rể quát mắng một người phụ nữ lớn tuổi trong đám cưới - Ảnh cắt từ clip Người phụ nữ kêu chú rể cầm váy giúp vợ - Ảnh cắt từ clip Sau đó, người phụ nữ đề nghị chú rể cầm váy giúp vợ để cô dâu đi vào nhà được dễ dàng hơn. Thế nhưng người đàn ông chỉ làm lấy lệ rồi buông tay luôn, bỏ đi thẳng và không thèm quan tâm đến vợ mình đang như thế nào. Chú rể cầm lấy lệ rồi bỏ đi thẳng - Ảnh cắt từ clip Cô dâu vẫn tươi cười và tự xách váy - Ảnh cắt từ clip Thế nhưng điều khiến mọi người sốc nhất chính là thái độ của cô dâu. Có vẻ như cô đã quá quen với việc chồng mình cục súc, nóng nảy nên vẫn tươi cười, tự xách váy tiến về phía trước.

Ngay sau khi đăng tải, đoạn clip ngắn khiến mọi người ngán ngẩm vì thái độ thiếu tôn trọng vợ của chú rể trong hôn lễ. Bên cạnh đó, nhiều người cũng tỏ ra lo ngại cho tương lai của cô dâu sau khi đám cưới diễn ra. "Ngày trọng đại mà chú rể chẳng có chút tôn trọng thì không rõ bình thường anh ta còn quá đáng đến thế nào nữa"; "Không còn gì để nói"; "Anh không tôn trọng người khác thì sao người ta tôn trọng anh được trời"; "Cô dâu nên chạy ngay đi"; "Chạy ngay đi trước khi mọi chuyện tồi tệ hơn"..., dân mạng bình luận.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chu-re-da-thung-dung-nia-bo-mac-vo-nhung-co-dau-lai-co-thai-do-kho-tin-nhieu-dan-mang-cam-than-chay-ngay-di-382251.html