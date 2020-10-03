Nghi án con trai đánh mẹ tai biến phải nằm liệt giường tử vong

Xã hội 03/10/2020 15:39

Sau bữa cơm tối, ông Toản đi sang nhà bà L. và bị nghi đánh chết mẹ ruột. Hiện đối tượng đang bị Công an huyện Phú Vang (tỉnh Thừa Thiên-Huế) tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Vang (tỉnh Thừa Thiên-Huế) đang tạm giữ hình sự đối tượng Trần Toản (47 tuổi, trú thôn Lưu Khánh, xã Phú Dương) để làm rõ nghi án đánh chết mẹ ruột gây rúng động dư luận địa phương.

Trước đó, khoảng 19 giờ 15 tối 29/9, sau bữa cơm tối, ông Toản đi đến nhà của mẹ ruột là bà Huỳnh Thị L. (85 tuổi). Tại đây, ông Toản bị nghi ngờ ra tay đánh bà L. bị thương nặng. 

Người dân xung quanh phát hiện sự việc và đưa bà L. đi cấp cứu. Do bị chấn thương quá nặng, bà L. đã tử vong vào ngày hôm qua (2/10).

Nghi án con trai đánh mẹ tai biến phải nằm liệt giường tử vong - Ảnh 1
 Người thân tổ chức tang lễ cho bà L. - Ảnh: Vietnamnet

Một người hàng xóm sống gần nhà nạn nhân cho biết, ông Toản là con ruột của cụ bà 85 tuổi.  Ông đã lập gia đình và sống cùng thôn với nạn nhân. Hàng ngày, người đàn ông vẫn đi làm và sinh hoạt bình thường. Riêng bà L. bị tai biến mấy năm nay, phải nằm liệt giường.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các bên liên quan.

Căn cứ vào lời khai của nhân chứng và chứng cứ thu thập tại hiện trường, Công an huyện Phú Vang đã bắt giữ đối tượng Trần Toản để phục vụ công tác điều tra.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được Công an huyện Phú Vang điều tra làm rõ.

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