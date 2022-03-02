Phát hiện 'dung dịch LẠ' màu đỏ để nhuộm tươi tép biển, vỏ chai là nhãn hiệu nước ngọt 'hương dâu'

Xã hội 02/03/2022 15:56

Đoàn kiểm tra phát hiện tiểu thương dùng dung dịch màu đỏ chứa trong chai nhựa, trên vỏ chai là nhãn hiệu nước ngọt hương dâu để làm tươi tép biển.

Theo nguồn tin từ VTC News, ngày 2/3, Ban Quản lý An toàn thực phẩm (ATTP) TP.Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa đề nghị UBND quận Sơn Trà chỉ đạo các đơn vị chức năng làm rõ dung dịch màu đỏ được tiểu thương sử dụng để nhuộm tươi tép biển.

Trước đó, Ban Quản lý An TTP Đà Nẵng nhận được phản ánh về việc một số tiểu thương thu mua tép biển tươi (ruốc) ở đường Hoàng Sa (biển Thọ Quang, quận Sơn Trà) dùng dung dịch màu đỏ tưới lên tép nhằm tạo màu hồng, tươi. 

Ngày 7/2, Phòng Kinh tế quận Sơn Trà cùng Đội Cảnh sát Kinh tế công an quận và UBND phường Thọ Quang kiểm tra việc thu mua, bảo quản tép sau đánh bắt của ngư dân, tiểu thương tại bãi biển Thọ Quang.

Lực lượng kiểm tra phát hiện tiểu thương dùng loại dung dịch màu đỏ chứa trong chai nhựa, đổ vào tép. Qua khai thác thông tin thì được biết tiểu thương dùng nước này để tạo màu đỏ cho tép với mục đích nhìn sản phẩm tươi hơn.

Phát hiện 'dung dịch LẠ' màu đỏ để nhuộm tươi tép biển, vỏ chai là nhãn hiệu nước ngọt 'hương dâu' - Ảnh 1
Thau tép đã được nhuộm đỏ (bên trái) và chưa được nhuộm - Ảnh: Thanh Niên

Liên quan đến vụ việc trên, Thanh Niên thông tin, dung dịch màu đỏ được những tiểu thương này sử dụng chứa trong chai nhựa, trên vỏ chai dán nhãn một thương hiệu nước ngọt giải khát "hương dâu" đổ vào ruốc.

 

"Qua khai thác thông tin, ngư dân dùng nước này để tạo màu đỏ cho ruốc với mục đích để sản phẩm trông được tươi hơn", báo cáo của Phòng Kinh tế nêu.

Ban quản lý An toàn thực phẩm TP.Đà Nẵng đã hướng dẫn Phòng Kinh tế mua 2 mẫu ruốc tươi từ tiểu thương gửi Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng 2 để thử nghiệm các chỉ tiêu Rhodamine B và Formaldehyde (những chất cấm sử dụng trong thực phẩm).

 

Ngày 14/2, đơn vị thử nghiệm công bố kết quả không phát hiện Rhodamine B, nhưng 1 mẫu có Formaldehyde hàm lượng 100,42 mg/kg, 1 mẫu hàm lượng Formaldehyde 27,19 mg/kg.

Tiếp đó, trong ngày 15/2, Phòng Kinh tế cùng UBND P.Thọ Quang lấy 2 mẫu ruốc trực tiếp từ ngư dân khai thác về gửi Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng 2 thử nghiệm, và cũng không phát hiện Formaldehyde.

Ngày 17/2, Phòng Kinh tế tiếp tục lấy 5 mẫu ruốc rươi được tiểu thương bán ở chợ Mân Thái, chợ Mai, chợ Nại Hiên Đông, chợ An Hải Bắc nhưng Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng 2 không phát hiện Formaldehyde.

Hiện, Ban quản lý An toàn thực phẩm đề nghị UBND Q.Sơn Trà chỉ đạo các cơ quan liên quan làm rõ các nội dung và có biện pháp xử lý, răn đe hành vi sử dụng chất cấm Formaldehyde trong ruốc tươi, đảm bảo an toàn cho người dân, du khách.

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