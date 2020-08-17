Phát hiện em bé sơ sinh bị bỏ rơi bên đường chưa cắt dây rốn, làn da tím tái vì thời tiết lạnh giá, người dân đã đưa bé đến trạm y tế thăm khám.

Mới đây, người dân xã Tam Giang (huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk) phát hiện một em bé sơ sinh bị bỏ rơi khiến nhiều người xót xa.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5 giờ 30 phút ngày 17/8, một người dân đi làm rẫy tại khu vực dốc vắng (thuộc thôn Nhất Phong, xã Tam Giang) bất ngờ nghe tiếng trẻ con khóc bên đường.

Phát hiện bé sơ sinh bị bỏ rơi giữa trời lạnh giá - Ảnh: Người Lao Động

Lại gần kiểm tra, người này phát hiện một bé trai sơ sinh nặng khoảng 3 kg, chưa cắt dây rốn, được quấn trong một chiếc chăn mỏng, đặt bên lề đường giữa thời tiết lạnh.

Ngay sau đó, bé trai đã được đưa tới Trung tâm y tế xã Tam Giang thăm khám, hiện sức khỏe đã ổn định.

Hiện UBND xã Tam Giang đã phát thông báo tìm nhân thân cho bé trai. Nếu quá số ngày quy định vẫn không có ai đến nhận, chính quyền xã sẽ tiến hành thủ tục cho, nhận con nuôi theo quy định pháp luật.

Cách đây không lâu, tại khu vực thôn 1, xã Gia Đức, huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng cũng xảy ra trường hợp bé gái bị bỏ rơi khiến nhiều người xót xa.

Khoảng 20 giờ ngày 28/7, anh L.V.C. (ngụ thôn 1, xã Gia Đức) phát hiện một bé gái khoảng 2 tháng tuổi được đặt trong giỏ để ở trước ngõ nên tri hô, đồng thời báo cho chính quyền địa phương.

Bé gái bị bỏ rơi - Ảnh: FB

Trong chiếc giỏ còn có một ít bỉm, sữa, quần áo và vài dòng chữ viết vội: "Em nhờ anh chị nuôi giúp vì em không có khả năng nuôi con. Em cảm ơn!".Nhận tin báo, chính quyền xã Gia Đức đã cử cán bộ xuống hiện trường lập biên bản, bàn giao em bé cho gia đình anh C. tạm thời chăm sóc.

Phía xã cũng đã phát thông báo tìm nhân thân cho bé gái. Nếu quá thời gian quy định vẫn không có ai đến nhận, chính quyền địa phương sẽ tiến hành thủ tục cho, nhận con nuôi theo quy định pháp luật.

Bé sơ sinh bị bỏ rơi ngoài ruộng giữa trời nắng nóng 40 độ đã qua đời sau 20 ngày kiên cường chiến đấu Dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa, bé sơ sinh bị bỏ rơi ngoài ruộng giữa trời nắng gắt ở Thái Bình đã trút hơi thở cuối cùng vào rạng sáng 14/8.

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