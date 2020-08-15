Dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa, bé sơ sinh bị bỏ rơi ngoài ruộng giữa trời nắng gắt ở Thái Bình đã trút hơi thở cuối cùng vào rạng sáng 14/8.

Mới đây, Bệnh viện Nhi Thái Bình cho biết bé sơ sinh bị bỏ rơi ngoài ruộng giữa trời nắng gắt đã qua đời.

Theo Saostar, bé gái đã trút hơi thở cuối cùng vào hồi 0 giờ 35 ngày 14/8 sau 20 ngày kiên cường chiến đấu với bệnh tật. Trước đó, đã có thời điểm bệnh nhi tự thở, môi hồng, các chỉ số sinh tồn trong giới hạn bình thường. Tuy nhiên, tình trạng nhiễm trùng vẫn còn nặng, bé gái vẫn phải tiếp tục điều trị kháng sinh phối hợp, nuôi dưỡng bằng tĩnh mạch và được chăm sóc đặc biệt tại Buồng hồi sức, khoa Sơ Sinh, Bệnh viện Nhi Thái Bình. Dù các bác sĩ tận tình cứu chữa, may mắn đã không mỉm cười với bé gái khiến ai cũng xót xa đau lòng.

Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi ngoài ruộng khoai giữa trời nóng 40 độ đã qua đời - Ảnh: Internet

Như đã đưa tin, vào trưa 26/7, ông C. (trú xã Đông Vinh, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) đi ra thửa ruộng trồng khoai nước của gia đình thì bàng hoàng phát hiện một bé gái sơ sinh bị bỏ lại đây không rõ từ khi nào.

Bé gái vẫn còn nguyên dây rốn, không được quấn tã, da đỏ lựng vì bỏng nhiệt. Thời điểm đó nhiệt độ khoảng 40 độ C, nắng nóng gay gắt. Em bé rất yếu, thở khò khè, không khóc nổi, người lấm lem bùn đất. Vợ chồng ông C. lập tức đưa bé đến Trạm y tế xã Đông Vinh cấp cứu. Sau đó cháu bé được đưa lên Bệnh viện Nhi tỉnh Thái Bình để tiếp tục điều trị.

TP.HCM: Xót xa bé trai sơ sinh bệnh nặng bị cha mẹ bỏ rơi, bàn tay yếu ớt bấu chặt giường bệnh tìm sự sống Hơn 20 ngày nằm trong phòng Hồi sức, trong khi các y bác sĩ cố gắng hết sức lực cứu bé trai sơ sinh thì cha mẹ bé vẫn biệt tăm.

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