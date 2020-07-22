Phát hiện bạn gái ngủ với người khác, nam thanh niên 'chốt hạ' bất ngờ khiến tất cả nể phục

Khi phát hiện bạn gái lăng nhăng, thay vì tức giận và hành động bốc đồng, nam thanh niên lại có cách giải quyết chín chắn khiến tất cả nể phục.

Mới đây trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip nam thanh niên bắt quả tang bạn gái lăng nhăng thu hút sự chú ý của dân mạng.

Theo hình ảnh trong clip, cặp đôi đang nói về chuyện cô gái ngủ với người đàn ông khác khi cả hai vẫn còn là người yêu của nhau.

"Chỉ vì chuyện em đi ngủ với thằng khác. Chuyện tình cảm mà mình không đến được với nhau thì em về mình nói chuyện, chia tay rất vui vẻ anh không bao giờ ân hận. Thế nhưng lúc nào em cũng bảo bận, lấy lí do công việc. Anh nói với em, em trốn với thằng Q., thằng T., em ở dưới kia, anh xuống. Hôm sau em đi hồ cùng vợ thằng T.

Anh xuống phòng em, quần áo thằng T. vẫn ở phòng em. Tất nhiên anh biết nhưng anh không làm gì. Anh đã bảo em bao nhiêu lần là về nhà nói chuyện với anh.

Phát hiện bạn gái lăng nhăng, chàng trai hành động chín chắn khiến tất cả nể phục - Ảnh cắt từ clip

Anh không nhất thiết bắt em phải làm việc gì. Anh đã nói rồi, anh rất tôn trọng, nói qua điện thoại thì một lúc người này người kia gọi phá đám. Anh bảo về nhà một buổi là chuyện nhẹ nhàng.

Anh nói từ rất rất lâu rồi, 2 năm nay rồi rằng không đến được với nhau thì mình nên nói chuyện với nhau, có một buổi nói chuyện rất tình cảm", nam thanh niên ôn tồn nói.

Đáp lại những lời này, cô gái tỏ thái độ tức giận, cau có đáp trả: "Em mới đi ngủ 3 hôm nay đấy mà anh đăng bao lâu rồi".

Ngay sau khi đăng tải, đoạn clip gây bão mạng và nhận về hàng ngàn bình luận. Hầu hết mọi người đều dành lời khen cho thái độ chín chắn, điềm tĩnh nhưng không kém phần dứt khoát của nam thanh niên.

"Thích cách giải quyết của anh này ghê. Không ở bên nhau được nữa thì chia tay trong êm đẹp"; "Hành xử bốc đồng, thiếu suy nghĩ chỉ khiến bản thân chịu thiệt thòi mà thôi"; "Nhiều người phát hiện bạn gái lăng nhăng sẵn sàng vi phạm pháp luật để thỏa mãn cái tôi trong chốc lát, sau đó phải chịu hậu quả cay đắng"; "Mỗi người có một cách giải quyết chuyện bị 'cắm sừng' khác nhau. Cứ văn minh như người đàn ông này có phải tốt không. Một khi tình cảm đã cạn thì cũng chẳng cần níu kéo nữa"..., dân mạng bình luận.

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