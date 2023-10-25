Phẫn nộ cha đẻ dùng sạc điện thoại trói, bạo hành con trai 5 tuổi dã man: Bà nội phát hiện vết thương chi chít trên cơ thể

Xã hội 25/10/2023 11:17

Trong quá trình nuôi con, người đàn ông đã nhiều lần đánh con bằng các vật dụng sinh hoạt trong gia đình như: đũa ăn cơm, thước kẻ, dây sạc điện thoại, xẻng nhôm xào thức ăn...

Theo thông tin từ Gia đình và Xã hội, khuya 24/10, Công an huyện Nhơn Trạch (tỉnh Đồng Nai) đã tạm giữ hình sự Dương Nguyễn Bình Minh (23 tuổi, thường trú xã Phú Đông, huyện Nhơn Trạch) để điều tra việc hành hạ con.

Trước đó, năm 2018, Dương Nguyễn Bình Minh kết hôn với Đ.T.M.D. (ngụ huyện Nhơn Trạch), có một con chung là D.M.Đ. (5 tuổi).

Trong quá trình sống chung do có nhiều mâu thuẫn nên hai vợ chồng ly hôn, Minh giành được quyền nuôi con và đưa con về sống chung cùng mẹ ruột tại xã Phú Đông.

Trong quá trình nuôi con, Minh đã nhiều lần đánh cháu Đ. bằng các vật dụng sinh hoạt trong gia đình như: đũa ăn cơm, thước kẻ, dây sạc điện thoại, xẻng nhôm xào thức ăn...

Phẫn nộ cha đẻ dùng sạc điện thoại trói, bạo hành con trai 5 tuổi dã man: Bà nội phát hiện vết thương chi chít trên cơ thể - Ảnh 1
Minh nhiều lần đánh cháu Đ. bằng các vật dụng sinh hoạt trong gia đình gây ra nhiều vết sưng, bầm tím và có ứa máu trên thân thể... - Ảnh: Gia đình và Xã hội

Dẫn tin từ TTXVN, lần gần đây nhất là ngày 20/10, do bực tức vì cháu D.M.Đ không chịu học bài nên Minh đã đưa cháu vào phòng ngủ rồi liên tục dùng dây sạc điện thoại đánh rất nhiều lần vào phía sau mông, chân, tay và đầu của cháu bé.

Không dừng lại ở đó, Minh tiếp tục sử dụng dây điện thoại quấn vào cổ không cho cháu D.M.Đ chạy và dùng tay đánh vào miệng, mặt cháu Đ.

Sau đó, người cha này tiếp tục đưa cháu bé ra phòng khách rồi lấy chiếc xẻng dùng để nấu đồ ăn bằng kim loại đánh nhiều lần vào phía sau lưng và lòng bàn tay trái của cháu Đ gây ra nhiều vết lằn, sưng, bầm tím và có ứa máu trên thân thể, miệng.

Sau khi gây ra hàng loạt hành động hành hạ con trai, Minh cho cháu bé đi ngủ. Đến chiều 21/10, bà nội cháu D.M.Đ phát hiện cơ thể cháu có nhiều vết bầm nên đã trình báo công an, sau đó Minh cũng đã ra Công an huyện Nhơn Trạch đầu thú.

Vụ việc đang được Công an huyện Nhơn Trạch tiếp tục điều tra, làm rõ.

 

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