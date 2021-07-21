Ông Đoàn Ngọc Hải 'mếu mặt' vì kẻ xấu lợi dụng tên tuổi trục lợi hơn 200 triệu đồng, gắt gỏng khi có người gọi mạnh thường quân là 'ngốc'

Xã hội 21/07/2021 16:53

Ông Đoàn Ngọc Hải bị kẻ xấu mạo danh, gom tiền ủng hộ của người dân với mục đích trục lợi. Trong đó, có nhà hảo tâm chuyển đi với số tiền lớn là 200 triệu đồng.

Sau khi về hưu sớm, ông Đoàn Ngọc Hải bắt đầu hành trình làm thiện nguyện, giúp đỡ bà con khó khăn trên mọi miền đất nước. Đồng thời, ông cũng mở quỹ Vì đồng bào để nhận sự ủng hộ thường xuyên từ các nhà hảo tâm. Qua đó, sức mạnh yêu thương, hỗ trợ cộng đồng cũng được lan toả đến nhiều người hơn. Tất cả các số tiền thu chi từ Quỹ hỗ trợ đều được ông công khai chi tiết, minh bạch mỗi ngày trên trang cá nhân.

Mới đây, ông Hải vừa đăng tải bài viết để cảnh báo mọi người về việc có kẻ xấu đang lợi dụng tên tuổi, mạo danh ông để đi trục lời từ các nhà hảo tâm. Ông muốn thông báo rộng rãi điều này để nhiều người được biết và không phải lòng tốt bị trao đi không đến nơi.

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Bài viết cảnh báo của ông Đoàn Ngọc Hải về việc có kẻ xấu mạo danh ông để trục lợi - Ảnh: Chụp màn hình

Theo bài viết, ông chia sẻ rằng vừa nhận được cuộc gọi trực tiếp, những tin nhắn và hình ảnh của bà con ở Thanh Hoá, Quảng Trị, Huế phản ảnh về việc một số người đã lợi dụng tên Đoàn Ngọc Hải và QUỸ VÌ ĐỒNG BÀO để gom tiền nhằm mục đích trục lợi từ những người không biết số điện thoại và số tài khoản của ông hoặc không sử dụng tài khoản ngân hàng. Ông mong mọi người sẽ để ý cảnh giác trước các trường hợp này để không bị mắc bẫy của kẻ xấu. Bên cạnh đó, ông cũng cảm thấy rất buồn khi hay tin này:

"Tôi đang tập chạy mà buồn quá không chạy nổi nữa, rất buồn. Không thể nghĩ rằng mình đã rất chặt chẽ, rất công khai rồi mà họ vẫn có thể lừa được dân lành. Hàng vạn người đang rất nghèo cần sự giúp sức của quỹ vậy mà họ bất chấp."

 

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Ông Hải trong chuyến đi thiện nguyện ở vùng xa - Ảnh: FBNV
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Đoạn tin nhắn phản ánh về việc một nhà hảo tâm đã chuyển nhầm số tiền 200 triệu cho kẻ mượn danh ông Hải để trục lợi - Ảnh: FBNV

Phía dưới phần bình luận bài viết, ông Hải cho biết thêm rằng đã xác minh được kẻ mạo danh tên tuổi của ông và ông cũng chia sẻ thủ đoạn của những người lừa gạt tiền của các nhà hảo tâm như sau:

"Hình ảnh người gạt tôi không tiện đưa lên. Người gạt đã đến khách sạn nơi tôi ở đưa ít sữa và xin chụp hình, xong mang tấm hình đó đưa cho người ủng hộ quỹ xem. Cũng may hôm đó tôi chụp máy mình và viết bài Facebook ngay nên tôi nhớ như in vậy. Người nữ này cũng thường xuyên nhắn tin rào trước đón sau với tôi về việc ủng hộ bà con miền Nam đang bị dịch Covid!".

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Ông Hải cho biết đã xác minh được đối tượng mạo danh tên tuổi của ông để trục lợi - Ảnh: Chụp màn hình

Trước thông tin này, một số dân mạng cũng tỏ ý hoài nghi và cho rằng với số tiền lớn như vậy thì khó ai có thể để bị lừa dễ dàng như vậy được. Một tài khoản Facebook để tại bình luận: "Họ đã cho 200 triệu tiền ủng hộ thì là người có tiền. Mà người có tiền bây giờ, họ không ngốc như vậy đâu chú ạ!". Trước bình luận này, ông Hải đã tỏ thái độ gay gắt và nhắc nhở người này phải chuẩn mực hơn trong lời nói của mình: "Đừng dùng từ ngốc với họ, bạn nên nhớ không phải cứ người dân thường không có địa vị xã hội là ngốc!" 

Câu trả lời "hợp tình hợp lý" của ông Hải nhận được sự ủng hộ của số đông. Nhiều người cổ vũ ông Đoàn Ngọc Hải hãy nhờ công an vào cuộc để vạch mặt kẻ lừa đảo, có ý định lợi dụng lòng tốt của dân lành. Hiện tại, có rất nhiều tài khoản ảo mang tên và hình ảnh của Hải vẫn nhan nhãn trên mạng xã hội. Đây cũng là lời nhắn nhủ đến mọi người nên cẩn trọng hơn trong việc tiếp nhận thông tin.

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