Hành thiện từ Bắc chí Nam, ông Đoàn Ngọc Hải gặp 'ca khó': Hỏi tiền trả lãi xã hội đen, xin giúp tiền chạy giấy tờ, tiền cho con trai vào lớp 1...

Xã hội 08/07/2021 08:41

Mới đây, ông Đoàn Ngọc Hải đã công bố loạt tin nhắn "lạ" trên trang cá nhân và hy vọng mọi người có thể hiểu cho quỹ từ thiện hạn hẹp.

Ông Đoàn Ngọc Hải và "Nhật ký hành trình" đã là một trong những chuỗi từ thiện được nhiều người biết đến. Trên trang cá nhân của mình, mỗi khi đi đến đâu, giúp đỡ hoàn cảnh nào, ông Hải cũng lưu lại chia sẻ những hình ảnh ấy đến những người xung quanh. 

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Ông Đoàn Ngọc Hải - Ảnh: Internet

Mới đây, trên trang cá nhân, ông Hải lại bất ngờ đăng tải một bài viết mới chia sẻ về "Quỹ vì đồng bào" và đính kèm rất nhiều tin nhắn của các cá nhân khác nhau gửi cho ông.

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Bài viết của ông Đoàn Ngọc Hải - Ảnh: Chụp màn hình

Nội dung những tin nhắn này tuy dài ngắn khác nhau nhưng có một điểm chung là đều hy vọng được ông Hải giúp đỡ. Cụ thể, có trường hợp bảo mình là mẹ đơn thân, xin ông giúp tiền cho con trai đi học lớp 1. Một tin nhắn thì xin được giúp đỡ xoay tiền trả lãi nóng. Một người khác thậm chí không nói rõ đầu đuôi chỉ bảo rằng "có trường hợp khó khăn nhất" cần đến dự hỗ trợ của ông. Quá đáng hơn, có người còn "lầy" tới mức ngõ ý "vay" ông Hải 1 triệu để "đi xe chạy giấy tờ". 

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Một vài tin nhắn mà ông Hải công bố - Ảnh: FBNV

Ông Nguyễn Ngọc Hải sau đó cũng đã trả lời rằng quỹ rất hạn hẹp nên chỉ có thể giúp đỡ các bệnh nhi khó khăn. Tuy nhiên, có vẻ tình hình vẫn không cải thiện nên ông chính thức công bố lên mạng xã hội để mọi người nắm rõ. 

"Rất mong bà con đọc và hiểu rõ hơn các tiêu chí về QUỸ VÌ ĐỒNG BÀO. Mong bà con cô bác thông cảm và chia sẻ với tôi và QUỸ VÌ ĐỒNG BÀO. Rất nhiều hoàn cảnh không thể đáp ứng được" - trích bài biết của ông Đoàn Ngọc Hải.

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 Bình luận của cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình

Bài viết nhanh chóng hút hút sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng. Đa số netizen đã để lại bình luận bức xúc cho hành động của những các nhân kia. Nhiều người cho rằng trong bối cảnh dịch bệnh như hiện nay thì ai cũng gặp khó khăn nhưng quỹ rất hạn hẹp, cần ưu tiên cho các trẻ em vùng cao, bệnh nhi và những người "nghèo thật sự". 

Chỉ trích việc làm từ thiện của ông Đoàn Ngọc Hải, một cư dân mạng bị dọa đánh, phải cầu cứu khẩn thiết

Chỉ trích việc làm từ thiện của ông Đoàn Ngọc Hải, một cư dân mạng bị dọa đánh, phải cầu cứu khẩn thiết

Sau nhiều lần có những bình luận không hay trên Facebook của ông Đoàn Ngọc Hải, một tài khoản có tên là N.H bị dọa đánh liên tục đến nỗi phải nhắn tin nhờ sự giúp đỡ.

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