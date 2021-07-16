Thiện nguyện xa về TP.HCM, ông Đoàn Ngọc Hải bị 'hắt hủi', một mình một mâm cơm, cộng đồng đồng thanh hô 'SỢ'

Xã hội 16/07/2021 09:43

Sau chuyến đi xuyên Việt thứ 24, ông Đoàn Ngọc Hải đã trở về nhà ở TP.HCM. Tuy nhiên, ở nhà không có cảnh đoàn tụ sum vầy mà ông vẫn phải 'một mình một mâm cơm'.

Thời gian gần đây, ông Đoàn Ngọc Hải liên tục thực hiện những chuyến đi xuyên Việt để thực hiện các công việc thiện nguyện. Mỗi lần đến một địa điểm, ông đều đăng tải "nhật ký hành trình" lên Facebook cá nhân để mọi người có thể nắm rõ thông tin, đồng thời kêu gọi ủng hộ. 

Mới đây, sau khi thực hiện 24 chuyến đi, ông Hải trở về nhà ở TP.HCM để tiếp tục hỗ trợ bà con. Tuy nhiên, trái với không khí sum vầy, đoàn tụ vui vẻ, ông Hải lại "phải" ăn cơm một mình và hạn chế tiếp xúc với người nhà. Chia sẻ trên trang cá nhân, ông Đoàn Ngọc Hải hài hước tâm sự lý do phải "một thân một mình" chính là vì cả nhà ai cũng "sợ" ông.

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Mâm cơm một mình của ông Hải - Ảnh chụp màn hình

Theo đó, vì di chuyển nhiều qua các địa phương nên ông Hải đang thực hiện tự cách ly và hạn chế tiếp xúc với người nhà để đảm bảo anh toàn. Dù ông nhấn mạnh mình luôn tuân thủ 5K, nhưng để đảm bảo an toàn cho gia đình, cả nhà vẫn cho ông ăn riêng. Bên cạnh đó, ông Đoàn Ngọc Hải cũng bắt đầu lên kế hoạch để hỗ trợ và giúp đỡ người dân ở TP.HCM trong thời điểm dịch bệnh căng thẳng.

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Bình luận của CĐM - Ảnh chụp màn hình

Bên dưới bài đăng, nhiều người đã để lại bình luận ủng hộ, động viên ông Đoàn Ngọc Hải. Đồng thời một số cư dân mạng cũng hài hước "chọc" mâm cơm của ông Hải đủ đầy hơn những chuyến đi lần trước, "giàu" đến mức có tận 2 món rau. Ngoài ra, một số người cũng cho biết, nỗi sợ của gia đình thật đáng yêu, có người còn phân tích chữ 'sợ' của ông là sợ trong kính trọng, yêu thương và ủng hộ tuyệt đối. 

Mặc dù chỉ mới trở về TP.HCM nhưng ông Hải cũng đã tranh thủ thăm lực lượng chống dịch cũng như tặng thực phẩm thiết yếu cho những hộ dân khó khăn trong thành phố. Không những thế, ông cũng đã lái xe cứu thương qua huyện Hóc Môn, thăm 2 đơn vị chống dịch Covid-19 là Sư đoàn bộ binh 317 và Bệnh viện dã chiến 5A do Quân khu 7 quản lý để tặng quà cho các bệnh nhi F0 đang điều trị tại đây. 

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Một số hoạt động của ông Hải ở TP.HCM -Ảnh: FBNV

Những hành động thiện nguyện của ông Đoàn Ngọc Hải luôn được dư luận ủng hộ và chung tay hỗ trợ thêm phần nào để có thể đồng hành cùng những chuyến thiện nguyện.

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Mới đây, ông Đoàn Ngọc Hải đã công bố loạt tin nhắn "lạ" trên trang cá nhân và hy vọng mọi người có thể hiểu cho quỹ từ thiện hạn hẹp.

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