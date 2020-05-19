Ông bố bị dân mạng ‘ném đá’ tới tấp vì dùng 1 tay bế con gái, để con trai ngồi quay lưng vắt vẻo phía sau

Cảnh người cha dùng 1 tay bế con gái còn con trai ngồi quay lưng vắt vẻo phía sau được dân mạng chụp lại. Bức ảnh gây tranh cãi này hiện đang nhận được sự quan tâm của netizen.

Nhiều giờ qua, bức ảnh gây tranh cãi ghi lại cảnh ông bố chở con trong hoàn cảnh nguy hiểm khiến dân mạng bàn tán xôn xao. Theo đó, người đàn ông điều khiển xe máy chở một bé trai khoảng 5-6 tuổi và một bé gái.

Trong lúc chạy xe, người bố vừa lái xe vừa bế con gái. Về phần bé trai thì được cho ngồi đối lưng vắt vẻo ở phía sau, bám vào khung đuôi xe. Mặc dù đang di chuyển ở đoạn đường đông đúc nhưng trên xe không hề có dây an toàn bảo vệ bé trai.

Cảnh ông bố vừa bế con vừa lái xe là bức ảnh gây tranh cãi nhất ngày hôm nay - Ảnh: FB

Sau khi được chia sẻ, bức ảnh đã gây bão mạng xã hội, nhận được sự quan tâm của đông đảo cộng đồng mạng. Ai nấy đều không khỏi lo lắng cho sự an toàn của hai đứa trẻ. Nhiều ý kiến cho rằng, người bố quá chủ quan. Hành động này có thể khiến 2 đứa trẻ gặp nguy hiểm.

Ai nấy đều lo lắng cho sự an toàn của hai đứa trẻ - Ảnh: FB

“Nhìn mà sợ thay cho hai đứa nhỏ, làm bố mẹ mà không biết lo cho con cái. Mong là sắp tới mấy ông bố này cẩn thận hơn, đừng để xảy ra trường hợp tương tự”, K.B bình luận.

“Kiểu này, nếu không may gặp chướng ngại vật gì thì người bố làm sao xử lý được đây? Không biết trước đây đã xảy ra được bao nhiêu vụ tai nạn đáng tiếc rồi mà các bậc phụ huynh vẫn không biết rút kinh nghiệm”, một người dùng mạng xã hội ý kiến.

Theo thông tin được chia sẻ, bức ảnh trên được chụp tại TP. HCM. Mặc dù vẫn chưa có thêm thông tin nhưng hình ảnh này hiện vẫn đang gây bão mạng xã hội.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ong-bo-bi-dan-mang-nem-da-toi-tap-vi-dung-1-tay-be-con-gai-de-con-trai-ngoi-quay-lung-vat-veo-phia-sau-359122.html