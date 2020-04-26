Mẹ trẻ khoe mâm cơm 6 người ăn, giá chỉ 40 nghìn gây tranh cãi, tới khi xem hình mới té ngửa

Xã hội 26/04/2020 17:43

Sau khi người vợ trẻ chia sẻ cách làm mâm cơm tiết kiệm tại nhà với chỉ 40 nghìn cho 6 người ăn đã gây ra một cuộc tranh cãi trên mạng xã hội.

Thời gian gần đây, vì phòng tránh dịch Covid-19, chị em phụ nữ ở nhà nhiều hơn nên có cơ hội thường xuyên vào bếp. Trên các diễn đàn, nhiều chị em thi nhau chia sẻ ảnh chụp mâm cơm tiết kiệm khiến dân mạng bàn tán xôn xao.

Mới đây nhất, trên Facebook xuất hiện câu chuyện gây tranh cãi của một người vợ trẻ tên N.T.T.T (sinh năm 1992, ngụ xã Thạch Thán, huyện Quốc Oai, Hà Nội). Theo đó, chị đã khoe mâm cơm dành cho 6 người ăn nhưng chỉ mất 40 nghìn. Bài viết này khiến nhiều người nghi ngờ vì để nấu được bữa cơm đầy đủ dinh dưỡng cho 6 người ăn với số tiền này là điều rất khó khăn.

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Bà mẹ trẻ khoe mâm cơm tiết kiệm gây tranh cãi trên mạng xã hội - Ảnh: FB

Chị T. tiết lộ, trước đó chồng chị thách thức vợ có thể nấu một bữa cơm dưới 50 nghìn. Trong đó, gia đình của chị gồm 4 trẻ con, 4 người lớn: Bố mẹ chồng, vợ chồng chị, một bé 7 tuổi, một bé 5 tuổi và 2 bé sinh đôi mới 1 tuổi rưỡi. Vì 2 bé sinh đôi có khẩu phần riêng nên không được tính chung.

Ngay sau đó, người vợ trẻ này đã nấu món đậu phụ bóp chiên (6 nghìn), 1 dĩa trứng rán (6 nghìn), đậu quả xào (7 nghìn), canh mọc (20 nghìn), hành lá (1 nghìn). Như vậy, chị chỉ mất 40 nghìn cho bữa cơm 6 người ăn. Bài viết của chị T. đã gây ra một cuộc tranh cãi trên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng, bữa ăn của chị T. không đảm bảo dinh dưỡng, đặc biệt là trong gia đình có người già và trẻ nhỏ. Tuy nhiên, chị T. cho biết, thỉnh thoảng gia đình mới ăn bữa cơm tiết kiệm để đổi vị.

Được biết, vì làm nghề kinh doanh tự do nên chị T. hiếm khi có thời gian nấu ăn tại nhà. Thời gian này, vì được dịp nghỉ ngơi nên người mẹ trẻ mới có thời gian ở nhà nấu nướng. Hiện câu chuyện của chị T. vẫn đang được dân mạng chia sẻ, bàn tán với nhiều ý kiến trái chiều. 

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Từ khóa:   Hà Nội bữa cơm gia đình Covid-19

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