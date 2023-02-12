Đoàn cứu hộ Việt Nam tìm thấy nhiều thi thể bị vùi lấp ở Thổ Nhĩ Kỳ

Xã hội 12/02/2023 19:11

Lực lượng cứu hộ của Bộ Công an Việt Nam cùng với Đoàn cứu nạn của Pakistan đã tìm thấy thêm 3 thi thể bị vùi lấp trong đống đổ nát sau động đất ở TP Adiyaman (Thổ Nhĩ Kỳ).

Theo thông tin từ báo Công An Nhân Dân, vào chiều 12/2, Đại tá Nguyễn Minh Khương, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC & CNCH cho biết, quá trình tìm kiếm cứu nạn tại vị trí tòa nhà trên đường 531, Adiyaman Merkez, TP Adiyaman, lực lượng cứu hộ của Bộ Công an Việt Nam phối hợp với Đoàn cứu nạn của Pakistan thông qua việc sử dụng hệ thống camera dò tìm luồn sâu vào trong khu vực đổ nát, đã phát hiện thêm 3 thi thể bị vùi lấp.

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Hiện trường tòa nhà đổ nát ở TP Adiyaman (Thổ Nhĩ Kỳ). Ảnh: Công An Nhân Dân

Lực lượng cứu hộ đang khẩn trương triển khai thêm thiết bị để đưa thi thể các nạn nhân ra ngoài, đồng thời tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân còn lại với hy vọng vẫn còn thêm người sống sót.

Theo một chiến sĩ tại hiện trường, do mảng bê-tông lớn, diện tích khoảng 30 m2, máy cơ giới không thể loại bỏ được nên phải cắt phá, chia nhỏ ra từng tấm để tiếp cận các nạn nhân.

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Lực lượng cứu hộ của Việt Nam và Pakistan phối hợp cứu nạn. Ảnh: Người Lao Động

Theo thông tin từ báo Người Lao Động cho biết thêm, cùng ngày, đại diện C07 cho biết ngay trong ngày đầu tiên thực hiện cứu hộ, cứu nạn tại Thổ Nhĩ Kỳ (ngày 11/2), Đội cứu hộ, cứu nạn của Bộ Công an Việt Nam đã phát hiện và phối hợp với lực lượng quốc tế giải cứu một nạn nhân 14 tuổi trong đống đổ nát.

Theo đó, ngay từ ngày 11/2, khi bắt tay vào công tác cứu hộ tại một toà nhà đổ sập ở TP Adıyaman, đoàn công tác Việt Nam đã sử dụng các thiết bị cơ giới như máy xúc, máy đào để tìm kiếm các nạn nhân. Cùng với đó, đoàn sử dụng camera dò tìm, phát hiện bằng hình ảnh, âm thanh và đã phát hiện dấu hiệu của sự sống với 2 âm thanh khác nhau trong khu vực sập đổ.

Sau đó, đoàn Việt Nam phối hợp với lực lượng cứu nạn, cứu hộ của Pakistan phá dỡ sâu vào bên trong xác nhận nơi phát ra âm thanh. Đến khoảng 22 giờ 10 phút ngày 11-2 (giờ Thổ Nhĩ Kỳ) tiến vào theo hướng hông nhà, Đoàn công tác của Việt Nam đã phối hợp với đội cứu nạn, cứu hộ Pakistan đưa được một nạn nhân khoảng 14 tuổi ra khỏi đống đổ nát.

Đoàn công tác cứu nạn quốc tế của Bộ Công an Việt Nam gồm 24 chiến sỹ tinh nhuệ, được đào tạo bài bản, có kinh nghiệm từng tham gia nhiều vụ cứu nạn, cứu hộ đã di chuyển tới Thổ Nhĩ Kỳ bằng chuyên cơ từ ngày 9/2.

Đoàn có nhiệm vụ phối hợp với lực lượng cứu hộ nước bạn và các nước khác khẩn trương tìm kiếm những nạn nhân còn kẹt lại trong trận động đất để đưa ra ngoài.

Đoàn cảnh sát Việt Nam đang cứu hộ xuyên đêm ở Thổ Nhĩ Kỳ thì gặp dư chấn

Đoàn cảnh sát Việt Nam đang cứu hộ xuyên đêm ở Thổ Nhĩ Kỳ thì gặp dư chấn

Công việc cứu hộ sẽ được tiếp diễn vào sáng sớm 12/2 sau khi phải tạm dừng cho ảnh hưởng của dư chấn động đất.

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