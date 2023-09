Sau khi uống rượu với bạn thân, bị cáo Phương Xuân Giàu hiếp dâm con gái 14 tuổi của bạn.

Mới đây, Tòa gia đình và người chưa thành niên TP.HCM (trực thuộc TAND TP.HCM) đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Phương Xuân Giàu (SN 1986, quê tỉnh Ninh Thuận) về hành vi hiếp dâm bé gái 14 tuổi.

Bị cáo Phương Xuân Giàu - Ảnh: Bảo vệ pháp luật

Theo cáo trạng, Giàu và ông H. (ngụ xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TP.HCM) là bạn bè thân thiết. Từ đầu tháng 11/2018, Giàu ở lại nhà ông H. để thuận lợi trong công việc.

Chiều ngày 26/11/2018, Giàu và ông H. uống bia tại nhà. Tối cùng ngày, ông H. cùng vợ đi làm. Ở nhà chỉ còn bé C. (14 tuổi, con gái ông H.) và Giàu. Thấy vậy, Giàu nảy sinh ý định hiếp dâm bé gái.

Thấy C. đang ngồi ở phòng khách, Giàu tiến đến sàm sỡ. Bé C. chống cự và chạy vào phòng ngủ. Giàu chạy theo, dùng vũ lực khống chế thực hiện hành vi đồi bại với C.

Hôm sau, bé C. kể lại sự việc cho ba mẹ nghe. Giàu cũng thừa nhận hành vi đồi bại với vợ chồng ông H. Sau đó bố mẹ cháu C. đã đến cơ quan công an tố cáo Giàu.

Trong quá trình điều tra, Giàu đã thừa nhận hành vi phạm tội. Tuy nhiên tại tòa, Giàu phản cung, cho rằng mình bị ép cung khi lấy lời khai. Đối tượng cũng khai rằng cháu C. tự nguyện quan hệ với mình, không có chuyện dùng vũ lực cưỡng hiếp.

Đại diện VKS nhận định, bị cáo không đưa ra được chứng cứ bị ép cung cũng như không chứng minh được hành động của C. là tự nguyện.

HĐXX Tòa gia đình và người chưa thành niên đã quyết định tuyên phạt bị cáo Phương Xuân Giàu 15 năm tù về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi và bồi thường cho gia đình nạn nhân 100 triệu đồng.

