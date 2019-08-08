Theo thông tin ban đầu, sáng 1/8, bé S. ở nhà một mình. Trong lúc chơi trong vườn, không may bé trai bị rơi xuống giếng. Sau đó, người lớn đi làm đồng về gọi mãi không thấy bé đâu nên tá hỏa đi tìm.

Mới đây, Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Bắc Nghệ An vừa cứu sống bé trai bị rơi xuống giếng sâu 8 mét. Danh tính nạn nhân được xác định là Phan Đình Công S. (5 tuổi, trú xã Châu Thái, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An).

Khi phát hiện bé S. bị rơi xuống giếng, người thân tìm cách đưa bé lên, tiến hành sơ cứu rồi chuyển vào bệnh viện.

Ê kíp trực nhanh chóng tiến hành cấp cứu ban đầu. Khoa Hồi sức tích cực, khoa Nhi đã hội chẩn, chẩn đoán bé S. bị suy hô hấp mức độ nguy kịch, phù phổi cấp tổn thương sau đuối nước.

Sau 7 ngày được các y bác sĩ tích cực điều trị, hiện bé S. đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe và tinh thần đang dần hồi phục.

Cách đây không lâu, tại Bình Dương cũng xảy ra vụ bé trai bị rơi xuống giếng. Tuy nhiên nạn nhân đã không thể qua khỏi.

Sáng 3/7, người thân không thấy bé Nguyễn Quốc Huy (SN 2016, ngụ thị trấn Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo) ở trong nhà nên cùng nhau đi tìm, nhưng sau nhiều giờ tìm kiếm vẫn không thấy bé.

Đến khoảng 10 giờ cùng ngày, một số người thấy tấm tôn che miệng giếng nước bên nhà bị thủng nên chạy lại kiểm tra. Khi nhìn xuống dưới thì tá hỏa phát hiện bé Huy đã tử vong ở dưới giếng.

Bé trai 3 tuổi tử vong thương tâm dưới giếng nước ở Bình Dương - Ảnh: Vietnamnet

Ngay sau đó, thi thể bé Huy được đưa lên khỏi giếng, đồng thời thông báo cho lực lượng chức năng để điều tra.

Theo người nhà nạn nhân, giếng nước trên sâu hơn 10 mét, do thành giếng thấp nên được che chắn bằng các miếng tôn tránh nguy hiểm. Thời điểm phát hiện sự việc thì tấm tôn này bị thủng phía trên, nghi do bé bước lên thì bị rơi xuống đáy giếng tử vong.