Bé trai 7 tuổi được ông ngoại phát hiện tử vong dưới giếng: Gia cảnh nghèo khó, bố mẹ ly thân

Xã hội 12/07/2019 16:22

Bé trai tử vong dưới giếng nước có hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Vì bố mẹ ly thân nên em và em trai phải về ở với ông bà ngoại.

Liên quan đến vụ việc bé trai tử vong dưới giếng nước được ông ngoại phát hiện, chiều qua (11/7) ông Nguyễn Văn Lý, Chủ tịch UBND xã Nghi Công Bắc, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) xác nhận trên địa bàn có xảy ra vụ việc trên. Nạn nhân là em H.P.Đ. (7 tuổi).

Theo đó, vào chiều ngày 10/7, Đ. cùng em trai 4 tuổi chơi ở sân vườn nhà ông ngoại, không may sảy chân rơi xuống giếng nước ngoài vườn. Đến buổi chiều cùng ngày, ông ngoại của Đ. – ông S. đi làm đồng về không thấy cháu đâu. Nghi có chuyện chẳng lành, ông nhờ người đi tìm khắp các ao, hồ ở gần nhà nhưng không thấy. Đến tối, ông S. mang đèn ra giếng nước của gia đình soi thì nhìn thấy cháu tử vong dưới giếng.

be trai tu vong 1
Bé trai tử vong dưới giếng được ông ngoại phát hiện có hoàn cảnh vô cùng khó khăn - Ảnh minh họa: Internet

Được biết giếng nước nhà ông S. cao khoảng 60cm, có lưới bảo vệ nhưng không biết tại sao bé lại rơi xuống. Tại địa phương, gia đình bé Đ. có hoàn cảnh rất khó khăn, bố mẹ đã ly thân. Cách đây khoảng 2 tháng, mẹ Đ. đi Đài Loan xuất khẩu lao động, bố vào miền Nam làm thuê nên anh em Đ. phải về ở với ông bà ngoại.

Ngay khi nhận được tin báo từ người dân, cơ quan công an đã nhanh chóng có mặt để điều tra, làm rõ vụ việc. 

Bé trai 3 tuổi rơi xuống giếng tử vong

Cách đây không lâu, tại Bình Dương cũng vừa xảy ra một vụ tai nạn thương tâm tương tự. Nạn nhân là bé N.Q.H (sinh năm 2016, ngụ thị trấn Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương).

be trai tu vong 2
Cái giếng nơi người thân phát hiện bé H. tử vong - Ảnh: Internet

Theo đó, sáng 3/7 gia đình không thấy bé H. nên cùng nhau đi tìm. Tuy nhiên, sau nhiều giờ tìm kiếm vẫn không thấy bé đâu. Đến khoảng 10 giờ cùng ngày, một số người nhìn thấy tấm tôn che miệng giếng nước bên nhà bị thủng nên chạy lại kiểm tra thì bàng hoàng phát hiện bé H. tử vong bên dưới.

Ngay sau đó, người thân đã đưa bé H. lên khỏi giếng, đồng thời trình báo sự việc đến cơ quan chức năng. Được biết giếng nước này sâu hơn 10m, thành giếng thấp nên được che chắn bằng các miếng tôn để tránh nguy hiểm.

Nghệ An: Cán bộ địa chính xã đuối nước khi đưa con đi tắm mát

Nghệ An: Cán bộ địa chính xã đuối nước khi đưa con đi tắm mát

Khi đang tắm cùng 2 con gái và 1 cháu nhỏ, anh Nguyễn Văn T. chẳng may rơi xuống hố cát sâu dẫn đến đuối nước.

Xem thêm
Từ khóa:   đuối nước tử vong nghệ an

TIN MỚI NHẤT

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 53 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 1 giờ 53 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 2 giờ 53 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 3 giờ 23 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 3 giờ 53 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 4 giờ 23 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 53 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 4 giờ 53 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Tâm sự 5 giờ 23 phút trước
3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản