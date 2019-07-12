Bé trai tử vong dưới giếng nước có hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Vì bố mẹ ly thân nên em và em trai phải về ở với ông bà ngoại.

Liên quan đến vụ việc bé trai tử vong dưới giếng nước được ông ngoại phát hiện, chiều qua (11/7) ông Nguyễn Văn Lý, Chủ tịch UBND xã Nghi Công Bắc, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) xác nhận trên địa bàn có xảy ra vụ việc trên. Nạn nhân là em H.P.Đ. (7 tuổi).

Theo đó, vào chiều ngày 10/7, Đ. cùng em trai 4 tuổi chơi ở sân vườn nhà ông ngoại, không may sảy chân rơi xuống giếng nước ngoài vườn. Đến buổi chiều cùng ngày, ông ngoại của Đ. – ông S. đi làm đồng về không thấy cháu đâu. Nghi có chuyện chẳng lành, ông nhờ người đi tìm khắp các ao, hồ ở gần nhà nhưng không thấy. Đến tối, ông S. mang đèn ra giếng nước của gia đình soi thì nhìn thấy cháu tử vong dưới giếng.

Bé trai tử vong dưới giếng được ông ngoại phát hiện có hoàn cảnh vô cùng khó khăn - Ảnh minh họa: Internet

Được biết giếng nước nhà ông S. cao khoảng 60cm, có lưới bảo vệ nhưng không biết tại sao bé lại rơi xuống. Tại địa phương, gia đình bé Đ. có hoàn cảnh rất khó khăn, bố mẹ đã ly thân. Cách đây khoảng 2 tháng, mẹ Đ. đi Đài Loan xuất khẩu lao động, bố vào miền Nam làm thuê nên anh em Đ. phải về ở với ông bà ngoại.

Ngay khi nhận được tin báo từ người dân, cơ quan công an đã nhanh chóng có mặt để điều tra, làm rõ vụ việc.

Bé trai 3 tuổi rơi xuống giếng tử vong

Cách đây không lâu, tại Bình Dương cũng vừa xảy ra một vụ tai nạn thương tâm tương tự. Nạn nhân là bé N.Q.H (sinh năm 2016, ngụ thị trấn Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương).

Cái giếng nơi người thân phát hiện bé H. tử vong - Ảnh: Internet

Theo đó, sáng 3/7 gia đình không thấy bé H. nên cùng nhau đi tìm. Tuy nhiên, sau nhiều giờ tìm kiếm vẫn không thấy bé đâu. Đến khoảng 10 giờ cùng ngày, một số người nhìn thấy tấm tôn che miệng giếng nước bên nhà bị thủng nên chạy lại kiểm tra thì bàng hoàng phát hiện bé H. tử vong bên dưới.

Ngay sau đó, người thân đã đưa bé H. lên khỏi giếng, đồng thời trình báo sự việc đến cơ quan chức năng. Được biết giếng nước này sâu hơn 10m, thành giếng thấp nên được che chắn bằng các miếng tôn để tránh nguy hiểm.

Nghệ An: Cán bộ địa chính xã đuối nước khi đưa con đi tắm mát Khi đang tắm cùng 2 con gái và 1 cháu nhỏ, anh Nguyễn Văn T. chẳng may rơi xuống hố cát sâu dẫn đến đuối nước.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/be-trai-7-tuoi-duoc-ong-ngoai-phat-hien-tu-vong-duoi-gieng-gia-canh-ngheo-kho-bo-me-ly-than-330955.html