Sợ vợ mắng vì dùng hết tiền chơi game, nam thanh niên ở An Giang bịa chuyện bị cướp để qua mặt gia đình.

Công an huyện Châu Thành (An Giang) đang hoàn tất hồ sơ xử lý anh Nguyễn Văn Tân (30 tuổi, ngụ tại địa phương) về hành vi báo tin giả đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền, gây hoang mang dư luận địa phương.

Cụ thể, vào khoảng 22 giờ 30 ngày 11/8, Công an xã Vĩnh Hanh, huyện Châu Thành tiếp nhận tin báo của Nguyễn Văn Tân về việc bị cướp tài sản.

Theo tin trình báo, tại thời điểm trên, anh Nguyễn Văn Tân đi bán bánh về đến đoạn đường vắng thuộc tổ 17, ấp Vĩnh Thuận, xã Vĩnh Hanh thì bất ngờ bị 6 đối tượng bịt mặt đi trên 3 xe máy dùng dao khống chế cướp đi số tiền 5,5 triệu đồng trên người.

Sợ bị vợ mắng vì chơi game hết tiền, thanh niên dựng lên vụ cướp như phim hành động

Nhận tin báo, Công an huyện Châu Thành phối hợp với Công an xã Vĩnh Hanh tổ chức khám nghiệm hiện trường điều tra, xác minh làm rõ. Qua đó phát hiện những dấu vết tại hiện trường không phù hợp với lời khai của anh Tân, cơ quan công an xác định đây không phải là vụ cướp tài sản mà chỉ là do bị hại dựng nên.

Theo lời khai, Tân chơi game bắn cá thua hết số tiền vợ đưa để trả tiền góp mua xe và tiền bán bánh nên bịa chuyện bị cướp để qua mặt gia đình.

Tân điều khiển xe máy đến đoạn đường vắng, dùng con dao mang theo cắt vào vai áo, rồi tự tay xé rách, sau đó nằm xuống lề đường để tạo hiện trường giả.

Thấy có người dân đi ngang qua, Tân nói mình bị cướp rồi nhờ gọi điện cho gia đình đến đưa mình đi cấp cứu và trình báo công an.

