Nam tài xế Grab bị cướp đâm nguy kịch đã xuất viện nhưng vẫn chưa hết ám ảnh, bàng hoàng khi nhớ lại hành động dã man của hai tên cướp.

Liên quan đến tài xế Grab bị cướp đâm nguy kịch gây xôn xao dư luận, chiều qua (29/7), nạn nhân N.V.Q. (SN 1984, quê Yên Bái) đã được xuất viện về nhà. Chị Nguyễn Thị P. (vợ anh Q.) cho biết sức khỏe chồng mình vẫn còn yếu, sáng nay cả gia đình sẽ về quê Yên Bái. Hai vợ chồng gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người đã giúp đỡ và dành sự quan tâm cho anh.

Anh Q. cho hay vẫn chưa hết ám ảnh sau vụ cướp. Anh sẽ về quê tĩnh dưỡng một thời gian, khi khỏe lại cũng sẽ kiếm việc khác để làm, không dám hành nghề xe ôm nữa. "Tôi mang ơn chị Nhung - người đã không sợ vạ lây đưa tôi đi cấp cứu giữa đêm. Chị ấy là ân nhân của tôi, tôi sẽ đến gặp chị ấy để cảm ơn. Tôi cũng xin cảm ơn mọi người thời gian tôi gặp nạn đã quan tâm chia sẻ, thật không biết phải làm gì để bày tỏ lòng biết ơn", anh Q. chia sẻ với Pháp luật và Bạn đọc.

Tài xế Grab bị cướp đâm nguy kịch đã xuất viện - Ảnh: FB Như đã đưa tin, do cần tiền để chơi game và tiêu xài, Lưu Ngọc Vỹ (SN 2003, trú tại huyện Thái Thụy, Thái Bình) và Giàng Seo Diu (SN 2002, quê xã Pha Long, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai) nảy sinh ý định cướp xe ôm. Diu mua một con dao gấp dài khoảng 20cm giấu trong người. Khoảng 0 giờ 30 ngày 19/7, tại khu vực đường Tôn Thất Thuyết (quận Cầu Giấy), Diu và Vỹ thuê anh N.V.Q. chở đến khu vực cầu Phù Đổng, Gia Lâm với giá 250.000 đồng. Giàng Seo Diu (trái) và Lưu Ngọc Vỹ - Ảnh: Internet Tài xế Q. đồng ý và chở hai đối tượng theo hướng đường Phạm Hùng đến cầu Đồng Xép ở Từ Sơn, Bắc Ninh. Đến khu vực đê Đuống, xã Yên Viên, huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội, hai đối tượng ép anh Q. dừng xe. Tại đây, Vỹ dùng 2 tay ôm anh Q. để Diu rút dao đâm nhiều nhát liên tiếp vào vùng bụng và ngực nạn nhân. Sau đó, hai tên cướp lấy ví và xe máy của nam tài xế bỏ chạy về hướng đi Bắc Giang theo đường 1A cũ. Nam tài xế Grab bị cướp đâm nguy kịch - Ảnh: Internet Hai đối tượng về xã Hoàng Linh (Việt Yên, Bắc Giang) thuê nhà nghỉ, mua quần áo mới, vứt dao, vứt quần áo cũ mặc khi gây án rồi cầm cố chiếc xe máy được 4.500.000 đồng. Đến 12 giờ ngày 19/7, Vỹ và Diu chia nhau số tiền cầm cố rồi bắt xe về Hà Nội, ăn ngủ tại quán game khu vực gần bến xe Mỹ Đình. Tại đây, hai tên này kể lại sự việc cho Nguyễn Văn Sơn (SN 1997, quê xã Hoà Thanh, huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang) về hành vi của mình nhưng Sơn không trình báo công an. Ít ngày sau, Công an TP. Hà Nội đã bắt giữ hai đối tượng gây án, hoàn tất hồ sơ xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

Vụ cướp đâm tài xế Grab nguy kịch: Nghi phạm 17 tuổi ra đầu thú Sau khi nghi phạm thứ nhất bị bắt giữ hôm 24/7, mới đây nghi phạm thứ hai trong vụ đâm tài xế Grab nguy kịch ở Hà Nội đã ra đầu thú.

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