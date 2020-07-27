Sau khi nghi phạm thứ nhất bị bắt giữ hôm 24/7, mới đây nghi phạm thứ hai trong vụ đâm tài xế Grab nguy kịch ở Hà Nội đã ra đầu thú.

Liên quan đến vụ cướp đâm tài xế Grab nguy kịch gây xôn xao dư luận, Cơ quan CSĐT Công an TP. Hà Nội cho biết, nghi phạm Lưu Ngọc Vỹ (SN 2003, trú tại huyện Thái Thụy, Thái Bình) đã ra đầu thú.

Nghi phạm Lưu Ngọc Vỹ - Ảnh: VTC News

Giàng Seo Diu đâm tài xế Grab rồi cướp xe - Ảnh: VTC News

Trước đó, cơ quan công an đã bắt giữ đồng phạm của Vỹ là Giàng Seo Diu (SN 2002, quê xã Pha Long, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai) vào tối 24/7.

Theo kết quả điều tra ban đầu, do cần tiền để chơi game và tiêu xài, Vỹ và Diu nảy sinh ý định cướp xe ôm. Diu mua một con dao gấp dài khoảng 20cm giấu trong người.

Khoảng 0 giờ 30 ngày 19/7, tại khu vực đường Tôn Thất Thuyết (quận Cầu Giấy), Diu và Vỹ thuê anh N.V.Q. (SN 1984, quê Yên Bái) chở đến khu vực cầu Phù Đổng, Gia Lâm với giá 250.000 đồng.

Tài xế Q. đồng ý và chở hai đối tượng theo hướng đường Phạm Hùng đến cầu Đồng Xép ở Từ Sơn, Bắc Ninh. Đến khu vực đê Đuống, xã Yên Viên, huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội, hai đối tượng ép anh Q. dừng xe.

Tại đây, Vỹ dùng 2 tay ôm anh Q. để Diu rút dao đâm nhiều nhát liên tiếp vào vùng bụng và ngực nạn nhân. Sau đó, hai tên cướp lấy ví và xe máy của nam tài xế bỏ chạy về hướng đi Bắc Giang theo đường 1A cũ.

Nam tài xế Grab bị cướp đâm nguy kịch - Ảnh: Internet

Hai đối tượng về xã Hoàng Linh (Việt Yên, Bắc Giang) thuê nhà nghỉ, mua quần áo mới, vứt dao, vứt quần áo cũ mặc khi gây án rồi cầm cố chiếc xe máy được 4.500.000 đồng.

Đến 12 giờ ngày 19/7, Vỹ và Diu chia nhau số tiền cầm cố rồi bắt xe về Hà Nội, ăn ngủ tại quán game khu vực gần bến xe Mỹ Đình.

Tại đây, hai tên này kể lại sự việc cho Nguyễn Văn Sơn (SN 1997, quê xã Hoà Thanh, huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang) về hành vi của mình nhưng Sơn không trình báo công an. Sơn bị bắt giữ để điều tra hành vi Không tố giác tội phạm.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra xử lý theo quy định pháp luật.

Vụ cướp đâm tài xế Grab nguy kịch ở Hà Nội: Hé lộ lời khai gây phẫn nộ Giàng Seo Diu khai đã chặn đường đâm tài xế Grab 6 nhát nguy kịch để cướp xe máy. May mắn là nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời nên đã giữ được tính mạng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vu-cuop-dam-tai-xe-grab-nguy-kich-nghi-pham-17-tuoi-ra-dau-thu-372413.html