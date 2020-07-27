Vụ cướp đâm tài xế Grab nguy kịch: Nghi phạm 17 tuổi ra đầu thú

Xã hội 27/07/2020 10:24

Sau khi nghi phạm thứ nhất bị bắt giữ hôm 24/7, mới đây nghi phạm thứ hai trong vụ đâm tài xế Grab nguy kịch ở Hà Nội đã ra đầu thú.

Liên quan đến vụ cướp đâm tài xế Grab nguy kịch gây xôn xao dư luận, Cơ quan CSĐT Công an TP. Hà Nội cho biết, nghi phạm Lưu Ngọc Vỹ (SN 2003, trú tại huyện Thái Thụy, Thái Bình) đã ra đầu thú.

dam tai xe grab 1
Nghi phạm Lưu Ngọc Vỹ - Ảnh: VTC News
dam tai xe grab 2
Giàng Seo Diu đâm tài xế Grab rồi cướp xe - Ảnh: VTC News

Trước đó, cơ quan công an đã bắt giữ đồng phạm của Vỹ là Giàng Seo Diu (SN 2002, quê xã Pha Long, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai) vào tối 24/7.

Theo kết quả điều tra ban đầu, do cần tiền để chơi game và tiêu xài, Vỹ và Diu nảy sinh ý định cướp xe ôm. Diu mua một con dao gấp dài khoảng 20cm giấu trong người.

Khoảng 0 giờ 30 ngày 19/7, tại khu vực đường Tôn Thất Thuyết (quận Cầu Giấy), Diu và Vỹ thuê anh N.V.Q. (SN 1984, quê Yên Bái) chở đến khu vực cầu Phù Đổng, Gia Lâm với giá 250.000 đồng.

Tài xế Q. đồng ý và chở hai đối tượng theo hướng đường Phạm Hùng đến cầu Đồng Xép ở Từ Sơn, Bắc Ninh. Đến khu vực đê Đuống, xã Yên Viên, huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội, hai đối tượng ép anh Q. dừng xe.

Tại đây, Vỹ dùng 2 tay ôm anh Q. để Diu rút dao đâm nhiều nhát liên tiếp vào vùng bụng và ngực nạn nhân. Sau đó, hai tên cướp lấy ví và xe máy của nam tài xế bỏ chạy về hướng đi Bắc Giang theo đường 1A cũ.

dam tai xe grab 3
Nam tài xế Grab bị cướp đâm nguy kịch - Ảnh: Internet

Hai đối tượng về xã Hoàng Linh (Việt Yên, Bắc Giang) thuê nhà nghỉ, mua quần áo mới, vứt dao, vứt quần áo cũ mặc khi gây án rồi cầm cố chiếc xe máy được 4.500.000 đồng.

Đến 12 giờ ngày 19/7, Vỹ và Diu chia nhau số tiền cầm cố rồi bắt xe về Hà Nội, ăn ngủ tại quán game khu vực gần bến xe Mỹ Đình.

Tại đây, hai tên này kể lại sự việc cho Nguyễn Văn Sơn (SN 1997, quê xã Hoà Thanh, huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang) về hành vi của mình nhưng Sơn không trình báo công an. Sơn bị bắt giữ để điều tra hành vi Không tố giác tội phạm.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra xử lý theo quy định pháp luật.

Vụ cướp đâm tài xế Grab nguy kịch ở Hà Nội: Hé lộ lời khai gây phẫn nộ

Vụ cướp đâm tài xế Grab nguy kịch ở Hà Nội: Hé lộ lời khai gây phẫn nộ

Giàng Seo Diu khai đã chặn đường đâm tài xế Grab 6 nhát nguy kịch để cướp xe máy. May mắn là nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời nên đã giữ được tính mạng.

Xem thêm
Từ khóa:   giết người cướp tài sản Hà Nội

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản