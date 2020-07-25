Giàng Seo Diu khai đã chặn đường đâm tài xế Grab 6 nhát nguy kịch để cướp xe máy. May mắn là nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời nên đã giữ được tính mạng.

Cơ quan CSĐT Công an TP. Hà Nội cho biết đã bắt giữ 2 đối tượng liên quan đến vụ đâm tài xế Grab nguy kịch gây xôn xao dư luận.

Danh tính các đối tượng được xác định là Giàng Seo Diu (SN 2002, quê xã Pha Long, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai) và Nguyễn Văn Sơn (SN 1997, quê xã Hoà Thanh, huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang).

Ngoài ra, nghi phạm Lưu Ngọc Vỹ (SN 2003, quê xã Thuận Thành, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) vẫn đang bị cơ quan công an truy bắt.

Giàng Seo Diu đâm tài xế Grab rồi cướp xe - Ảnh: VTC News

Theo lời khai, khoảng 2 giờ sáng 20/7, Giàng Seo Diu và Lưu Ngọc Vỹ đã dùng dao đâm 6 nhát vào nam tài xế Grab là anh N.V.Q. (SN 1984, quê tỉnh Yên Bái) trên đê Đuống, xã Yên Viên, huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội khiến nạn nhân gục xuống đường nguy kịch.

Gây án xong, Diu và Vỹ cướp xe máy của nạn nhân rồi bỏ trốn. Nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, hiện đã qua cơn nguy kịch.

Nam tài xế Grab bị cướp đâm nguy kịch - Ảnh: Internet

Cơ quan công an cho biết, Giàng Seo Diu bị bắt để điều tra về hành vi Cướp tài sản, còn đối tượng Nguyễn Văn Sơn bị bắt về hành vi Không tố giác tội phạm.

Hiện lực lượng chức năng vẫn đang truy bắt Lưu Ngọc Vỹ để điều tra, làm rõ vụ việc.

Cảm phục người phụ nữ chở tài xế Grab bị cướp đâm đi cấp cứu: Bị vu khống trục lợi nhưng vẫn muốn cứu người Bị một số người ác ý cho rằng đang lợi dụng người hoạn nạn để trục lợi, kêu gọi ủng hộ để kiếm tiền, người phụ nữ đưa tài xế bị cướp đâm vào bệnh viện cấp cứu rất buồn và bức xúc.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vu-cuop-dam-tai-xe-grab-nguy-kich-o-ha-noi-he-lo-loi-khai-gay-phan-no-371888.html