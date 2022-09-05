Cơ quan chức chức năng tỉnh Bình Phước đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với nữ tài xế lái ô tô bỏ chạy gần 7km sau tai nạn, tước giấy phép lái xe 24 tháng.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ đưa tin, ngày 5/9, UBND tỉnh Bình Phước cho biết, cơ quan chức năng đã ra quyết định xử phạt đối với nữ tài xế N.T.M.L. (26 tuổi, huyện Hớn Quản) về hành vi vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ. Theo đó, chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước quyết định xử phạt chị L. số tiền 40 triệu đồng về hành vi điều khiển xe mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0,4 miligam/lít khí thở; 18 triệu đồng vì hành vi gây tai nạn giao thông không dừng lại và 12 triệu đồng cho hành vi đi không đúng phần đường gây tai nạn. Ngoài ra, chị L. còn bị tước giấy phép lái xe trong thời gian 24 tháng kể từ ngày nhận quyết định xử phạt.

Nữ tài xế không ở lại giải quyết vụ việc mà lái xe bỏ chạy khỏi hiện trường, bất chấp một bánh xe phía trước bị bể. (Ảnh: Tuổi Trẻ) Thông tin điều tra ban đầu xác nhận, vào khoảng 17h chiều 10/7, anh Đ.L điều khiển xe máy lưu thông trên tuyến đường liên xã hướng từ TX. Bình Long đi xã Tân Hưng (huyện Hớn Quản). Khi đến đoạn thuộc tổ 7, ấp Quản Lợi A, xã Tân lợi (huyện Hớn Quản) thì xảy ra va chạm với ô tô (BKS: 93A-317.49) do nữ tài xế M.L. điều khiển theo hướng ngược lại.

Vụ tai nạn khiến cả 2 phương tiện cùng hư hỏng, anh Đ.L. bị thương nhẹ. Sau tai nạn, nữ tài xế không ở lại giải quyết vụ việc mà lái xe bỏ chạy khỏi hiện trường, bất chấp một bánh xe phía trước bị bể. Thấy vậy, nhiều người chạy xe máy đuổi theo yêu cầu chị L. dừng xe, song cô gái vẫn tiếp tục lái xe bỏ chạy bất chấp sự truy đuổi, ngăn cản của nhiều người dân. Lúc này, người dân quay clip để làm bằng chứng và báo cơ quan chức năng. Sau khi gây tai nạn, nữ tài xế không ở lại xử lý mà lái xe rời khỏi hiện trường. (Ảnh: Tuổi trẻ) Nữ tài xế bị xử phạt 70 triệu đồng sau khi gây tai nạn nhưng vẫn lái ô tô bỏ chạy (Ảnh: Tuổi Trẻ) Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện Hớn Quản phối hợp chốt chặn trên tuyến quốc lộ 13, đoạn thuộc phường Hưng Chiến, thị xã Bình Long, cách hiện trường xảy ra va chạm khoảng 7km. Đến lúc này, nữ tài xế mới chịu dừng xe.

Gây tai nạn cho xe máy, nữ tài xế say xỉn 'vụt ga' bỏ chạy khỏi hiện trường Sau khi va chạm với xe máy, bà L. không dừng lại hiện trường mà tăng ga bỏ chạy dù bánh trước của ô tô đã bị nổ.

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