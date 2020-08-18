Nữ sinh viên bỏ rơi con mới sinh, đọc tâm thư để lại mà nhói lòng

Xã hội 18/08/2020 11:55

Người dân phường Hưng Đạo (quận Dương Kinh, TP. Hải Phòng) phát hiện bé gái sơ sinh bị bỏ rơi nên báo chính quyền địa phương.

Mới đây, tại phường Hưng Đạo (quận Dương Kinh, Hải Phòng) xảy ra trường hợp bé gái sơ sinh bị bỏ rơi khiến nhiều người xót xa. Ông Trịnh Văn Hải – Chủ tịch UBND phường Hưng Đạo đã xác nhận sự việc với báo Lao Động

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ ngày 16/8, một số người dân đi tập thể dục quanh khu chợ thuộc Tổ dân phố 11, phường Hưng Đạo phát hiện một em bé sơ sinh đặt trong thùng xốp, kèm theo 1 hộp sữa, 90.000 đồng và bức thư viết tay có nội dung: "Cháu là sinh viên sinh ra 1 bé gái. Do hoàn cảnh cháu không thể nuôi dưỡng được con. Cháu viết giấy này nhờ người nuôi dưỡng con cháu. Bé sinh ngày 9.8.2020 (20.6 âm lịch) và nuôi dưỡng cháu khôn lớn. Cảm ơn".

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Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi - Ảnh: FB

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Bức thư đặt trong thùng xốp được cho là của mẹ cháu bé - Ảnh: FB

Nhận tin báo, chính quyền địa phương đã có mặt lập biên bản sự việc, đồng thời đưa cháu bé đến Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng kiểm tra tổng quát. 

Qua kiểm tra, em bé bị bỏ rơi sức khỏe tốt, không bị sốt. Hiện UBND phường Hưng Đạo đã phát thông báo tìm nhân thân cho bé gái. Nếu quá số ngày quy định vẫn không có ai đến nhận, phía phường sẽ tiến hành thủ tục cho, nhận con nuôi theo quy định pháp luật.

Phát hiện bé sơ sinh chưa cắt dây rốn, tím tái vì bị bỏ rơi bên đường giữa thời tiết lạnh

Phát hiện bé sơ sinh chưa cắt dây rốn, tím tái vì bị bỏ rơi bên đường giữa thời tiết lạnh

Phát hiện em bé sơ sinh bị bỏ rơi bên đường chưa cắt dây rốn, làn da tím tái vì thời tiết lạnh giá, người dân đã đưa bé đến trạm y tế thăm khám.

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