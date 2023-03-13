Kết thúc buổi học vào ngày 8/3, nữ sinh lớp 9 - T.N.Đ.N đã rời khỏi trường và mất tích từ đó đến nay khiến người thân vô cùng lo lắng.

Theo thông tin từ VietNamNet, vào ngày 13/3, ông Hà Văn Vương - Hiệu trưởng Trường THCS Hùng Vương (TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk), cho biết, một nữ sinh lớp 9 của trường đã mất tích từ sau 8/3 đến nay.

Cụ thể, nữ sinh bị mất tích có tên T.N.Đ.N (nhà ở huyện Cư Kuin, Đắk Lắk) và đang ở nội trú. Ngày 9/3, không thấy em N. đi học, người phụ trách nội trú đã thông báo lên ban giám hiệu của trường. Trường THCS Hùng Vương đã mời công an phường đến xử lý vụ việc.

"Em N. ở nội trú tại một cơ sở bên ngoài. Khi không thấy em về sau buổi học, người phụ trách nội trú đã báo lên trường và phía trường có mời công an phường đến làm việc. Tôi nghe nói có người rủ rê em N. đi đâu đó nhưng thông tin chính thức phải chờ từ cơ quan công an", ông Vương cho hay.

Nữ sinh N. mất tích từ sau ngày 8/3 đến nay - Ảnh: VietNamNet

Bên cạnh đó, theo thông tin từ báo Dân Trí, Hiệu trưởng Trường THCS Hùng Vương chia sẻ, N. là một học sinh xinh xắn, có học lực bình thường. Trước đó, sáng 8/3, N. vẫn đi học bình thường. Đến trưa 8/3, em không về nơi ở và gia đình cũng không thể liên lạc.

Còn theo người thân của em N., gia đình em ở huyện Cư Kuin nên gửi em ở nội trú tại TP Buôn Ma Thuột để tiện đi học. Từ trưa 8/3, em N. không về nơi ở và gia đình cũng không thể liên lạc được.

Sau khi sự việc xảy ra, gia đình đã trình báo công an và chia sẻ thông tin lên mạng xã hội để nhờ cộng đồng hỗ trợ tìm kiếm nhưng chưa có kết quả. Người thân của nữ sinh chia sẻ: "Gia đình tôi đã trình báo công an và đăng lên mạng xã hội để nhờ cộng đồng hỗ trợ tìm kiếm. Cả nhà đang rất lo lắng, trông ngóng tin cháu từng ngày".

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