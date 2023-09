Trước đó, theo thông tin từ VTC News, vào khoảng 7h05 sáng 6/3, trên đường tỉnh 542E, đoạn qua xã Hưng Trung (Hưng Nguyên, Nghệ An) xảy ra vụ TNGT giữa xe ô tô tải BKS 14C - 201.03 do Nguyễn Duy Quân (SN 1986, trú tại xã Nghi Công, Nghi Lộc) điều khiển, với xe máy BKS 37N1 - 576.04 do chị Nguyễn Thị Hồng (SN 1997, trú ở xã Hưng Trung, Hưng Nguyên) điều khiển, chở theo 3 con nhỏ.