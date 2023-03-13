Đau thắt lòng trước cảnh người chồng trẻ bên 3 chiếc quan tài của vợ và 2 con: 'Sao lại bỏ anh, bỏ bố mà đi thế này'

Xã hội 13/03/2023 11:04

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông xảy ra vào sáng 6/3 khiến 3 mẹ con tử vong, ngôi nhà từng ngập tràn tiếng cười đùa của con trẻ nay lại nhuốm một màu tang thương. Người chồng gục bên 3 chiếc quan tài đau đớn gọi "vợ ơi, con ơi…".

 

Trước đó, theo thông tin từ VTC News, vào khoảng 7h05 sáng 6/3, trên đường tỉnh 542E, đoạn qua xã Hưng Trung (Hưng Nguyên, Nghệ An) xảy ra vụ TNGT giữa xe ô tô tải BKS 14C - 201.03 do Nguyễn Duy Quân (SN 1986, trú tại xã Nghi Công, Nghi Lộc) điều khiển, với xe máy BKS 37N1 - 576.04 do chị Nguyễn Thị Hồng (SN 1997, trú ở xã Hưng Trung, Hưng Nguyên) điều khiển, chở theo 3 con nhỏ.

Vụ tai nạn đã làm 3 người tử vong tại chỗ, gồm chị Nguyễn Thị Hồng và 2 con nhỏ là Hoàng Văn Bảo (SN 2014), Hoàng Kim Oanh (SN 2016). Ngoài ra, cháu Hoàng Văn Trọng (SN 2018, con út của chị Hồng), bị thương đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Đau thắt lòng trước cảnh người chồng trẻ bên 3 chiếc quan tài của vợ và 2 con: 'Sao lại bỏ anh, bỏ bố mà đi thế này' - Ảnh 1
Vụ tai nạn làm 3 mẹ con chị Nguyễn Thị Hồng chết thương tâm - Ảnh: VTC News

Theo thông tin từ báo Dân Trí, cùng lúc mất cả vợ lẫn 2 con là cú sốc quá lớn khiến anh Hoàng Văn Tâm (32 tuổi) ngã gục. Đến giờ, người đàn ông này vẫn không tin những gì xảy ra là sự thật. Anh vẫn mong đây chỉ là cơn ác mộng. Đã 3 ngày nay, anh ngồi gục bên di ảnh vợ con. Giây phút tiễn vợ con về nơi an nghỉ cuối cùng, anh Tâm lần lượt ôm những cỗ quan tài lần cuối. Anh gào khóc thảm thiết, hai dòng nước mắt cứ lăn dài trên khuôn mặt đờ đẫn.

"Vợ ơi, anh về rồi đây. Bố về rồi các con ơi. Sao lại bỏ anh, bỏ bố mà đi thế này", anh Tâm giọng nghẹn đắng nói đứt đoạn.

Anh Tâm và chị Hồng cưới nhau năm 2013 và có với nhau 3 đứa con (2 trai, 1 gái). Anh Tâm từng có thời gian đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài. Chị Hồng ở nhà vừa chăm 3 con nhỏ vừa lo việc đồng áng. Năm 2022, anh Tâm về quê rồi xin làm công nhân cho một công ty ở Hải Dương. Thế nhưng, vừa xa vợ con chưa được bao lâu thì tai họa ập xuống.

"Nghe tin vợ con mất vì tai nạn, Tâm đi không vững, được công ty cử đồng nghiệp đưa về nhà để gặp vợ con lần cuối. Ngôi nhà này trước đây lúc nào cũng ngập tràn tiếng nói cười của đám trẻ, giờ chỉ còn lại 2 bố con, không biết sẽ như thế nào đây. Thằng bé may mắn sống sót sau vụ tai nạn thì mới 5 tuổi. Nó chứng kiến cảnh mẹ và anh, chị ra đi. Những hình ảnh ấy sẽ ám ảnh nó đến bao giờ. Rồi biết trả lời sao khi hàng ngày nó nhớ, bắt dẫn đi tìm mẹ và anh, chị nó đây… Mới hôm qua thôi, mẹ nó chở 3 đứa đi học buổi sáng đều chào ông, tươi cười lắm, thế mà chỉ trong chốc lát...", ông Hoàng Văn Thành (SN 1966, bố anh Tâm) nghẹn ngào.

Đau thắt lòng trước cảnh người chồng trẻ bên 3 chiếc quan tài của vợ và 2 con: 'Sao lại bỏ anh, bỏ bố mà đi thế này' - Ảnh 2
Giây phút tiễn vợ con về nơi an nghỉ cuối cùng, anh Tâm lần lượt ôm những cỗ quan tài lần cuối. Anh gào khóc thảm thiết, hai dòng nước mắt cứ lăn dài trên khuôn mặt đờ đẫn - Ảnh: Báo Dân Trí

Ngày đưa tang, dòng người đứng lặng ở nghĩa trang, bên 3 ngôi mộ vừa đắp của mẹ con chị Hồng. Tiếng gào khóc gọi tên con, cháu của người thân, tiếng trống, nhạc đám ma đan xen nghe bi ai, não nề. Anh Tâm quỳ gục bên 3 nấm mộ, gọi "vợ ơi, con ơi…", những tiếng gọi đứt quãng theo tiếng nấc nghẹn ngào của người đàn ông bất hạnh.

Nỗi đau mất con gái lẫn 2 cháu ngoại như vắt kiệt sức bà Phan Thị Diệu (51 tuổi, mẹ ruột chị Hồng). Bà được mọi người thay nhau dìu suốt đoạn đường dài tiễn đưa con, cháu về nơi chín suối.

"Con ơi, 2 cháu của bà ơi, dậy mà về với mẹ, với bà đi, đừng nằm như vậy lạnh lẽo lắm. Sao lại bỏ mẹ, bà mà đi thế này. Ông trời ơi, con tôi còn quá trẻ, cháu tôi còn nhỏ dại, sao lại đau đớn thế này. Con ơi, cháu ơi…", bà Diệu tuyệt vọng.

Đau thắt lòng trước cảnh người chồng trẻ bên 3 chiếc quan tài của vợ và 2 con: 'Sao lại bỏ anh, bỏ bố mà đi thế này' - Ảnh 3
Hiện cháu Tr. đã được phẫu thuật và tỉnh trở lại, được các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An chăm sóc chu đáo - Ảnh: Báo Dân Trí

Ông Nguyễn Hữu Thường, Trưởng xóm Bùi Hạ, xã Hưng Trung, chia sẻ: "Chưa bao giờ làng tôi phải chứng kiến một đám tang đông người mà bi thương, xót xa như thế này. Tại địa phương, vợ chồng chị Hồng được tiếng hiền lành, sống hòa đồng, vui vẻ với bà con lối xóm.

Dù chồng làm ăn xa, 3 đứa con nhỏ nhưng mọi hoạt động thôn xóm hay xã hội, chị Hồng đều nhiệt tình tham gia. 3 đứa con rất ngoan và lễ phép, vậy mà… Chỉ mong anh Tâm sớm vượt qua nghịch cảnh đau thương để làm chỗ dựa cho đứa con còn lại".

 

Theo ông Thường, bé Hoàng Văn Tr. (5 tuổi) bị thương ở đầu, đã được phẫu thuật và đang điều trị tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. Cháu bé chưa biết mẹ và anh, chị đã qua đời.  

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