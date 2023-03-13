Tình tiết bất ngờ vụ nữ sinh đánh nhau với bạn ở vườn dừa Sóc Trăng

Xã hội 13/03/2023 06:45

Lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Sóc Trăng đã đến Trường THPT An Thạnh 3 (huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng) để làm việc với nhà trường về việc hai nữ sinh đánh nhau.

Theo thông tin từ báo Giao Thông, vào chiều tối ngày 12/3, lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Sóc Trăng đã đến Trường THPT An Thạnh 3 (huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng) để làm việc với nhà trường về việc hai nữ sinh đánh nhau.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Sóc Trăng đã nhắc nhở nhà trường tăng cường xử lý, giáo dục răn đe học sinh kịp thời, phải chủ động ngăn chặn sớm, không để xử lý hậu quả. H.P. - một trong hai nữ sinh trong clip đánh nhau đã từng tham gia xô xát với học sinh trường khác vào ngày 22/2.

Trường THPT An Thạnh 3 đã dự kiến lên lịch xử lý kỷ luật em H.P. (học sinh lớp 7) vào ngày 10/3 thì ngày 9/3, em này tiếp tục đánh nhau với bạn C.T. (lớp 8).

Nguyên nhân H.P. tái phạm việc đánh nhau với bạn là do bị người bên ngoài xúi giục.

Tình tiết bất ngờ vụ nữ sinh đánh nhau với bạn ở vườn dừa Sóc Trăng - Ảnh 1
Trường THPT An Thạnh 3 ở Sóc Trăng - Ảnh: Zing

Trước đó, theo thông tin Zing, một nữ giáo viên trường THPT An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung (Sóc Trăng), cho biết cô đã bị Công an xã An Thạnh 3 gửi giấy mời làm việc với cán bộ công an huyện liên quan đến vụ học sinh đánh nhau chiều 9/3. Tuy nhiên, cô giáo này chưa thu xếp làm việc được với công an vì bận dạy học.

Liên quan vụ việc, cô giáo này đã bị lãnh đạo trường THPT An Thạnh 3 mời để chất vấn với nội dung có được học sinh gửi clip nữ sinh đánh nhau hay không. Tại buổi làm việc, vị hiệu trưởng nói rằng cô giáo đã được học sinh gửi clip nữ sinh đánh nhau và không hiểu vì sao clip được truyền đi rất nhanh đến cơ quan báo chí.

“Cô là giáo viên, khi có clip học sinh đánh nhau, phải báo lãnh đạo để tìm cách ngăn chặn. Tại sao mình là một giáo viên mà phát hiện clip thì không báo lãnh đạo? Tôi muốn hỏi cô có nhận clip không, tôi rút kinh nghiệm cho cô”, vị hiệu trưởng nói với nữ giáo viên.

Tình tiết bất ngờ vụ nữ sinh đánh nhau với bạn ở vườn dừa Sóc Trăng - Ảnh 2
Hình ảnh hai nữ sinh đánh nhau ở vườn dừa - Ảnh: Báo Giao Thông

Khoảng 15h ngày 9/3, người dân gần trường THPT An Thạnh 3 phát hiện 2 nữ sinh H.P. (lớp 7) và C.T. (lớp 8) hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn tại vườn dừa phía sau một quán giải khát ở ấp An Hưng. Khi nghe nhiều người bạn đứng xung quanh đếm “một, hai, ba”, P. và T. lao vào đánh nhau dữ dội. Được nhiều người cổ vũ, 2 nữ sinh túm tóc, vật nhau xuống con mương đã khô nước để đánh nhau vào đầu, mặt… Một số học sinh chứng kiến 2 nữ sinh đánh nhau đã quay lại clip và chuyển cho bạn bè, giáo viên xem.

Ông Đặng Văn Linh, Hiệu trưởng trường THPT An Thạnh 3, cho biết các em đánh nhau do mâu thuẫn cá nhân và công an địa phương đã vào cuộc điều tra.

“Các em mâu thuẫn cá nhân rồi hẹn nhau. Chúng tôi đang cùng công an xử lý những em này. Tôi vừa làm việc với phụ huynh. Em P. ở với bà, mẹ không có mặt tại địa phương”, ông Linh nói.

 

Đến sáng 11/3, em C.T. còn điều trị tại bệnh viện với vết thương chân, sưng mặt, mũi và đầu. Mẹ của T. cho biết cán bộ Công an huyện Cù Lao Dung đã vào viện làm việc với nữ sinh và bà được mời giám hộ. “Con tôi đã trình bày nguyên nhân đánh nhau với bạn nhưng nội dung như thế nào tôi không nhớ”, người mẹ nói.

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