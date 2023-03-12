Ông M. có tình cảm, sống chung với mẹ của L. Cả nhà cùng ở căn nhà trọ tại phường Tân Thuận Đông, quận 7. L. làm công nhân ở khu công nghiệp gần nhà trọ, ông M. làm phụ hồ, còn mẹ của L. phụ nấu ăn. Quá trình sống chung, ông M. và mẹ của L. hay mâu thuẫn do ông này thường xuyên ăn nhậu.

Theo thông tin từ Zing, liên quan đến vụ 2 người tử vong bất thường trong phòng trọ ở quận 7, TP.HCM, công an xác định 2 người tử vong là ông N.V.M. (sinh năm 1976, ngụ TP Cần Thơ, trú quận 7) và N.T.T.L. (sinh năm 2006, ngụ quận 7).

Qua khám nghiệm, công an ghi nhận thi thể 2 người có nhiều vết thương nghi bị đâm. Cạnh 2 thi thể có một cây kéo dính máu, vết máu dính trên tường. Công an nghi người cha dượng sát hại L. bằng kéo rồi tự sát.

Một tuần trước, mẹ của L. về quê làm giấy tờ nên phòng trọ chỉ có L. và ông M. Công an xác định thời điểm xảy ra vụ việc trong phòng chỉ có ông M. và L.

Căn phòng trọ nơi phát hiện 2 người tử vong - Ảnh: Báo Thanh Niên

Người dân tại con hẻm 180 Bùi Văn Ba vẫn còn ám ảnh tiếng hét của L. vào lúc rạng sáng xảy ra sự việc - Ảnh: Zing

Chị Lệ (tên thường gọi là Loan, người sống sát nhà L.) nhớ lại giây phút kinh hoàng hôm ấy vẫn không khỏi bàng hoàng khi nhắc lại. Thời điểm xảy ra sự việc, chị nghe tiếng hét thất thanh từ bên ngoài, nhưng do đêm khuya vắng người, chị Lệ chỉ có thể ngó ra cửa sổ để xác minh âm thanh đến từ đâu. Chị Lệ cùng những người xung quanh tiếp tục đập cửa, hô hoán trình báo cho cơ quan chức năng. Lúc này, chị Lệ nhìn thấy căn trọ nơi xảy ra sự việc bỗng sáng đèn, rồi im bật không lâu sau đó.

"Tội con bé quá, nó mới 17 tuổi mà hiền lắm", chị Hằng (người dân sống tại nhà số 180/37 Bùi Văn Ba) tỏ vẻ thương xót sau vụ án mạng. Theo đó, L. quê ở An Giang, lên TPHCM sống chung với mẹ tại căn trọ từ năm 12 tuổi. Trước lúc xảy ra án mạng, bà N.L (mẹ em L.) về quê khoảng 1 tuần, để lại L. ở trong căn phòng trọ cùng ông M. rồi sau đó xảy ra sự việc đau lòng.

"Nếu là tôi, tôi không bao giờ để con gái mình ở chung trong căn trọ chật hẹp như vậy. Nếu không để con bé ở lại, có lẽ sẽ không xảy ra sự việc đau lòng này", chị Hằng bức xúc.

Bỏ học từ sớm, L. hiện đang làm tạp vụ cho một công ty trên địa bàn. Vì tính chất công việc, L. đi làm từ sáng đến tối mới về nhà, thỉnh thoảng cùng mẹ ra đầu hẻm để trò chuyện cùng hàng xóm rồi trở vào trong nhà. Tính tình L. hiền nên được người dân yêu thương. L. vốn ít nói nên hàng xóm hiếm khi nghe kể về gia đình. L. còn có một người chị ruột.

Chị Lệ là người sống tại căn nhà sát phòng trọ của L., cũng là người đầu tiên nghe tiếng la của nạn nhân - Ảnh: Báo Dân Trí

Chị Lệ kể, bà N.L có 2 đời chồng và 4 người con. Ông M. và bà N.L có tình cảm và sống với nhau như vợ chồng tại căn trọ khoảng 7 năm nay. Bà N.L làm nghề phụ nấu ăn còn ông M. làm thợ hồ. Tuy nhiên, sau Tết 2023, ông M. bữa làm, bữa nghỉ. Khoảng nửa tháng nay, ông M. thất nghiệp và ở nhà.

"Ông M. ngày nào cũng uống rượu một mình, khi thì ra trước hẻm ngồi, khi thì ra ghế đá. Ở xóm này ông M. không giao du với ai và cũng không ai thích ông ấy. Trước lúc xảy ra sự việc, trưa 10/3, ông M. có uống rượu trong phòng trọ", chị Lệ nói.

Hàng xóm tại đây cho biết, ông M. và bà N.L không ít lần cãi nhau, thậm chí trước đây cả hai còn đánh nhau. "Khi phát hiện sự việc, chị N.L khóc rất nhiều và không ngủ được. Chị ở nhà tang lễ suốt từ hôm qua đến sáng nay mới quay về. Chị N.L có nói sẽ dọn đi nơi khác ở, chứ không ở đây nữa", bà Lệ kể.

Trong lúc trò chuyện, bà N.T.K.L (46 tuổi, mẹ ruột L.) đi xe máy cùng một người phụ nữ, tiến vào bên trong căn trọ. Sau khi sự việc xảy ra, hàng xóm hiểu rõ hoàn cảnh của bà N.L khó khăn nên đã kêu gọi hỗ trợ chi phí cho gia đình lo hậu sự. Sáng 12/3, Hội Chữ Thập Đỏ cùng nhiều cơ quan chức năng, tổ chức từ thiện khác cũng đến thăm hỏi, hỗ trợ chi phí cho gia đình.