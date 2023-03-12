Lời kể của hàng xóm trong vụ hai người tử vong ở phòng trọ TP.HCM: 'Tội con bé quá, nó mới 17 tuổi mà hiền lắm'

Xã hội 12/03/2023 16:59

Vì tính chất công việc, nạn nhân 17 tuổi - N.T.T.L. đi làm từ sáng đến tối mới về nhà, thỉnh thoảng cùng mẹ ra đầu hẻm để trò chuyện cùng hàng xóm rồi trở vào trong nhà. Tính tình L. hiền nên được người dân yêu thương.

Theo thông tin từ Zing, liên quan đến vụ 2 người tử vong bất thường trong phòng trọ ở quận 7, TP.HCM, công an xác định 2 người tử vong là ông N.V.M. (sinh năm 1976, ngụ TP Cần Thơ, trú quận 7) và N.T.T.L. (sinh năm 2006, ngụ quận 7).

Ông M. có tình cảm, sống chung với mẹ của L. Cả nhà cùng ở căn nhà trọ tại phường Tân Thuận Đông, quận 7. L. làm công nhân ở khu công nghiệp gần nhà trọ, ông M. làm phụ hồ, còn mẹ của L. phụ nấu ăn. Quá trình sống chung, ông M. và mẹ của L. hay mâu thuẫn do ông này thường xuyên ăn nhậu.

Một tuần trước, mẹ của L. về quê làm giấy tờ nên phòng trọ chỉ có L. và ông M. Công an xác định thời điểm xảy ra vụ việc trong phòng chỉ có ông M. và L.

Qua khám nghiệm, công an ghi nhận thi thể 2 người có nhiều vết thương nghi bị đâm. Cạnh 2 thi thể có một cây kéo dính máu, vết máu dính trên tường. Công an nghi người cha dượng sát hại L. bằng kéo rồi tự sát.

Lời kể của hàng xóm trong vụ hai người tử vong ở phòng trọ TP.HCM: 'Tội con bé quá, nó mới 17 tuổi mà hiền lắm' - Ảnh 1
Căn phòng trọ nơi phát hiện 2 người tử vong - Ảnh: Báo Thanh Niên
Lời kể của hàng xóm trong vụ hai người tử vong ở phòng trọ TP.HCM: 'Tội con bé quá, nó mới 17 tuổi mà hiền lắm' - Ảnh 2
Người dân tại con hẻm 180 Bùi Văn Ba vẫn còn ám ảnh tiếng hét của L. vào lúc rạng sáng xảy ra sự việc - Ảnh: Zing

Chị Lệ (tên thường gọi là Loan, người sống sát nhà L.) nhớ lại giây phút kinh hoàng hôm ấy vẫn không khỏi bàng hoàng khi nhắc lại. Thời điểm xảy ra sự việc, chị nghe tiếng hét thất thanh từ bên ngoài, nhưng do đêm khuya vắng người, chị Lệ chỉ có thể ngó ra cửa sổ để xác minh âm thanh đến từ đâu. Chị Lệ cùng những người xung quanh tiếp tục đập cửa, hô hoán trình báo cho cơ quan chức năng. Lúc này, chị Lệ nhìn thấy căn trọ nơi xảy ra sự việc bỗng sáng đèn, rồi im bật không lâu sau đó.

"Tội con bé quá, nó mới 17 tuổi mà hiền lắm", chị Hằng (người dân sống tại nhà số 180/37 Bùi Văn Ba) tỏ vẻ thương xót sau vụ án mạng. Theo đó, L. quê ở An Giang, lên TPHCM sống chung với mẹ tại căn trọ từ năm 12 tuổi. Trước lúc xảy ra án mạng, bà N.L (mẹ em L.) về quê khoảng 1 tuần, để lại L. ở trong căn phòng trọ cùng ông M. rồi sau đó xảy ra sự việc đau lòng.

"Nếu là tôi, tôi không bao giờ để con gái mình ở chung trong căn trọ chật hẹp như vậy. Nếu không để con bé ở lại, có lẽ sẽ không xảy ra sự việc đau lòng này", chị Hằng bức xúc.

Bỏ học từ sớm, L. hiện đang làm tạp vụ cho một công ty trên địa bàn. Vì tính chất công việc, L. đi làm từ sáng đến tối mới về nhà, thỉnh thoảng cùng mẹ ra đầu hẻm để trò chuyện cùng hàng xóm rồi trở vào trong nhà. Tính tình L. hiền nên được người dân yêu thương. L. vốn ít nói nên hàng xóm hiếm khi nghe kể về gia đình. L. còn có một người chị ruột.

Lời kể của hàng xóm trong vụ hai người tử vong ở phòng trọ TP.HCM: 'Tội con bé quá, nó mới 17 tuổi mà hiền lắm' - Ảnh 3
Chị Lệ là người sống tại căn nhà sát phòng trọ của L., cũng là người đầu tiên nghe tiếng la của nạn nhân - Ảnh: Báo Dân Trí

Chị Lệ kể, bà N.L có 2 đời chồng và 4 người con. Ông M. và bà N.L có tình cảm và sống với nhau như vợ chồng tại căn trọ khoảng 7 năm nay. Bà N.L làm nghề phụ nấu ăn còn ông M. làm thợ hồ. Tuy nhiên, sau Tết 2023, ông M. bữa làm, bữa nghỉ. Khoảng nửa tháng nay, ông M. thất nghiệp và ở nhà.

"Ông M. ngày nào cũng uống rượu một mình, khi thì ra trước hẻm ngồi, khi thì ra ghế đá. Ở xóm này ông M. không giao du với ai và cũng không ai thích ông ấy. Trước lúc xảy ra sự việc, trưa 10/3, ông M. có uống rượu trong phòng trọ", chị Lệ nói.

Hàng xóm tại đây cho biết, ông M. và bà N.L không ít lần cãi nhau, thậm chí trước đây cả hai còn đánh nhau. "Khi phát hiện sự việc, chị N.L khóc rất nhiều và không ngủ được. Chị ở nhà tang lễ suốt từ hôm qua đến sáng nay mới quay về. Chị N.L có nói sẽ dọn đi nơi khác ở, chứ không ở đây nữa", bà Lệ kể.

Trong lúc trò chuyện, bà N.T.K.L (46 tuổi, mẹ ruột L.) đi xe máy cùng một người phụ nữ, tiến vào bên trong căn trọ. Sau khi sự việc xảy ra, hàng xóm hiểu rõ hoàn cảnh của bà N.L khó khăn nên đã kêu gọi hỗ trợ chi phí cho gia đình lo hậu sự. Sáng 12/3, Hội Chữ Thập Đỏ cùng nhiều cơ quan chức năng, tổ chức từ thiện khác cũng đến thăm hỏi, hỗ trợ chi phí cho gia đình.

Thông tin MỚI trong vụ Tịnh thất Bồng Lai: Thêm 1 luật sư bào chữa bị điều tra

Thông tin MỚI trong vụ Tịnh thất Bồng Lai: Thêm 1 luật sư bào chữa bị điều tra

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Long An đã tiếp nhận tin báo tội phạm từ Cục an ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao liên quan đến vụ Tịnh thất Bồng Lai.

Xem thêm
Từ khóa:   Vụ hai người tử vong ở phòng trọ cha giết con riêng của vợ tin nóng tin moi tin 24h

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 4 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 44 phút trước
Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 49 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 44 phút trước
Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 9 giờ 20 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 9 giờ 31 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 34 phút trước
Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Sao quốc tế 9 giờ 42 phút trước
Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Sao quốc tế 9 giờ 46 phút trước
Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?